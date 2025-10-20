快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

打籃球對計分有意見上演全武行…老爸趕往助陣變圍毆 另觸妨害秩序罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

33歲林姓男子和19歲陳姓、20歲楊姓男子深夜在籃球場分隊比賽，林對計分有意見，拉住楊的衣領並撕毀，導致3人互毆；陳的父親得知，帶人趕往圍毆林，事後4人互告傷害，陳父等人更觸犯妨害秩序。台南地院審理時，4人和解撤告，依妨害秩序罪將陳父等人各判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，33歲林姓男子去年7月29日深夜11時許，與蔡姓、江姓等友人在台南市南區大林路籃球場打球，19歲陳姓、20歲楊姓男子偶然與林等人相遇，分隊後比賽；林在比賽中對計分產生疑問，與陳、楊發生爭執，林先出手抓住楊的衣領並撕毀。

陳、楊兩人不滿，與林互毆，陳不滿致電告知父親，陳父（41歲）找來鄭姓友人及另名不詳姓名男子趕往；之後陳與父親及楊姓男子共同毆打林姓男子，鄭則朝林的友人噴灑辣椒水，鄭犯案後迄今未到案，檢方發布通緝。

林因此受到頭部、頸部、右眼眶、左耳、臉部嘴唇、背部及左肩、胸部、右手等部位挫傷、瘀腫傷害，原先與林互毆的陳姓男子受到頭部外傷併顏面部鈍挫傷、四肢多處挫傷，楊姓男子受到頭部外傷併肩頸部挫傷等傷害；事後轄區警方到場，兩造均提出傷害告訴。

檢方認定，林涉犯傷害罪嫌，陳姓男子及其父親、楊姓男子除了涉犯傷害罪嫌，另觸犯妨害秩序罪在公共場所聚集三人以上下手施強暴罪嫌，4人偵訊時均承認犯行，依法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，4人均已達成和解，互相撤回傷害告訴，表示不再追究，陳姓男子及其父親、楊姓男子共同賠償林姓男子5萬元，由林分配給當時在場友人；4人被訴傷害罪部分，諭知公訴不受理。

至於妨害秩序部分，法院認為，林姓男子比楊姓男子大12歲以上，偶然相遇籃球同好，卻率先出手，引發楊與陳姓友人不滿，進而3人互毆，林動手在先難辭其咎；然而，陳父護子心切，到場後共同毆打林，造成公眾或他人危害、恐懼不安，妨害社會秩序安定，所為實屬不該。

法院審酌，陳、陳父及楊姓男子均已與告訴人達成和解且履行完畢，堪認確有悔意，兼衡前科素行、學歷、職業、家庭經濟狀況等，均分別判刑3月；陳與楊均宣告緩刑2年，以啟自新，至於陳父去年才因傷害罪判刑2月確定，與緩刑條件不符，無從宣告緩刑。

33歲林姓男子和19歲陳姓、20歲楊姓男子深夜在籃球場分隊比賽，林對計分有意見，拉住楊的衣領並撕毀，導致3人互毆；陳的父親得知，帶人趕往圍毆林。示意圖／本報資料照片
33歲林姓男子和19歲陳姓、20歲楊姓男子深夜在籃球場分隊比賽，林對計分有意見，拉住楊的衣領並撕毀，導致3人互毆；陳的父親得知，帶人趕往圍毆林。示意圖／本報資料照片

傷害罪 台南 籃球

延伸閱讀

NBA／欲追隨詹皇腳步打到40歲 柯瑞強調：我仍然熱愛籃球

全運會籃球／男籃成職籃另類戰場 李家慷率彰化擊敗台北市

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

輪椅籃球／羅興樑領軍中華隊 愛爾麗盃以賽代訓備戰亞洲盃

相關新聞

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

求職詐騙「台版柬埔寨案」詐得3.9億元且讓3名遭囚禁的被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審均被依共同私刑拘禁致人於死等...

Google亂評論 新竹女稱炸雞店「滿地蟑螂屍」加重誹謗罰金4萬

新竹尹姓女子在某炸雞店Google評論區留下1星負評，並指該店環境髒亂「地板隨處可見蟑螂屍體」，遭店家提告誹謗。新竹地院...

公司爆炸驚險逃生！她收驚後離職 訴公司賠償被沒收的10萬元買房定金

一家公司發生爆炸事件，黃姓女子飽受驚嚇，逃生後去收驚並離職。她指因薪水沒了，無力繳款買房，10萬元定金被建商沒收，訴請公...

6手足繼承土地借名登記給長兄 大嫂私賣因關鍵證據敗訴

手足遺產和借名登記民事糾紛不斷，不少家族、親人為爭產撕破臉！高雄市張姓一家6名兄弟姐妹因父親過世繼承一塊土地，每人各分得6分之1的土地，因土地當年遭他人占用，為解決問題，6名手足協商後，決定將土地先借名登記在大哥名下；未料，2023年9月間張家大哥不幸死亡，兄長的妻子和女兒在繼承訴訟中，將土地連同不當得利補償金一併出售，導致無法返還，5名兄弟姐妹和嫂姪打官司，並提出關鍵證據，成功拿回應得補償金。

打籃球對計分有意見上演全武行…老爸趕往助陣變圍毆 另觸妨害秩序罪

33歲林姓男子和19歲陳姓、20歲楊姓男子深夜在籃球場分隊比賽，林對計分有意見，拉住楊的衣領並撕毀，導致3人互毆；陳的父...

不知自己有繼承權姊過世7年才提告 法官判准2弟妹各可拿28萬遺產

處理完家人後事，你知道你可能也是繼承人之一嗎？北市一對洪姓兄妹，7年前處理完姊姊的後事後，一直以為陳姓姊夫是姊姊的唯一繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。