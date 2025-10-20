打籃球對計分有意見上演全武行…老爸趕往助陣變圍毆 另觸妨害秩序罪

33歲林姓男子和19歲陳姓、20歲楊姓男子深夜在籃球場分隊比賽，林對計分有意見，拉住楊的衣領並撕毀，導致3人互毆；陳的父親得知，帶人趕往圍毆林，事後4人互告傷害，陳父等人更觸犯妨害秩序。台南地院審理時，4人和解撤告，依妨害秩序罪將陳父等人各判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，33歲林姓男子去年7月29日深夜11時許，與蔡姓、江姓等友人在台南市南區大林路籃球場打球，19歲陳姓、20歲楊姓男子偶然與林等人相遇，分隊後比賽；林在比賽中對計分產生疑問，與陳、楊發生爭執，林先出手抓住楊的衣領並撕毀。

陳、楊兩人不滿，與林互毆，陳不滿致電告知父親，陳父（41歲）找來鄭姓友人及另名不詳姓名男子趕往；之後陳與父親及楊姓男子共同毆打林姓男子，鄭則朝林的友人噴灑辣椒水，鄭犯案後迄今未到案，檢方發布通緝。

林因此受到頭部、頸部、右眼眶、左耳、臉部嘴唇、背部及左肩、胸部、右手等部位挫傷、瘀腫傷害，原先與林互毆的陳姓男子受到頭部外傷併顏面部鈍挫傷、四肢多處挫傷，楊姓男子受到頭部外傷併肩頸部挫傷等傷害；事後轄區警方到場，兩造均提出傷害告訴。

檢方認定，林涉犯傷害罪嫌，陳姓男子及其父親、楊姓男子除了涉犯傷害罪嫌，另觸犯妨害秩序罪在公共場所聚集三人以上下手施強暴罪嫌，4人偵訊時均承認犯行，依法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，4人均已達成和解，互相撤回傷害告訴，表示不再追究，陳姓男子及其父親、楊姓男子共同賠償林姓男子5萬元，由林分配給當時在場友人；4人被訴傷害罪部分，諭知公訴不受理。

至於妨害秩序部分，法院認為，林姓男子比楊姓男子大12歲以上，偶然相遇籃球同好，卻率先出手，引發楊與陳姓友人不滿，進而3人互毆，林動手在先難辭其咎；然而，陳父護子心切，到場後共同毆打林，造成公眾或他人危害、恐懼不安，妨害社會秩序安定，所為實屬不該。