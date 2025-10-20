機車改裝、噪音超速擾民又危險 里港警台24線5個月開罰2027件

台24線是通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉交通要道，也因多地形彎繞，易引發危險，每到假日成為熱門景點，里港警分局從5月起結合環保局、監理站在三德檢查哨不定期聯合稽查，今年至10月舉發超速1377件、變更車體650件，共開罰2027件。

警方指出，因部分機車騎士改裝車體、排氣管及超速，造成部落居民安寧受擾。警方18日結合環保局在三德檢查所聯合稽查，當天取締違規16件，包括無照駕駛2件、越級駕駛3件、違規改裝車輛排氣管2件、違規改裝機車後照鏡9件，另外通報噪音車召回檢驗1部。

警方指出，今年5月起結合相關單位假日在台24線強力執法，不定時結合監理站、環保局聯合稽查，採不定時定點加強取締超速、改裝車體，統計今年截至目前舉發超速1377件、變更車體設備650件。

里港警分局組長巴龍祥說，台24線是通往霧台鄉唯一道路，到各部落路段均設速限警示標誌，請遵守速限，避免因車速過快導致事故。違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依道路交通管理處罰條例第18條處2400元以上罰鍰，並責令檢驗、一年內違反二次以上吊扣牌照三個月；三年內經吊扣牌照二次，再違反者，吊銷牌照。

警方18日在三德檢查哨聯合稽查，有兩輛機車行經時擅自通過，未依規定停下申請入山，警方即時制止，現場發現其中一輛機車照後鏡不符規定及排氣管未申報，依道路交通管理處罰條例第16條舉發。

警方提醒，根據人民入出台灣地區山地管制區作業規定，申請入出山地經常管制區者，應填申請書。未依規定申請入山許可，經勸離不聽依社秩法71條規定，於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處6000元以下罰緩；民眾進入台24線三地門、霧台山區需辦理入山登記，除三德檢查哨外，台24線上三地門分駐所、里港分局均可辦理，亦可於3日前上縣警局網站登錄，以節省排隊時間。