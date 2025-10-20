不知自己有繼承權姊過世7年才提告 法官判准2弟妹各可拿28萬遺產

快訊

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導

處理完家人後事，你知道你可能也是繼承人之一嗎？北市一對洪姓兄妹，7年前處理完姊姊的後事後，一直以為陳姓姊夫是姊姊的唯一繼承人，直到去年詢問律師後才知道，他們也有繼承權，但是姊夫已經去世，其遺產退輔會台北榮服處代管，於是提告討遺產，要求台北榮服處返還不當得利，日前全案宣判，法官基於一條件，判決兩兄妹各可拿到20餘萬元。

法界人士指出，配偶間有相互繼承遺產之權，但不代表配偶過世後，另一半可以全拿，根據民法，配偶的繼承權還得跟繼承四順序（直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母）的繼承人分配，例如夫過世有兩子女，妻與兩子女均分丈夫遺產，若是妻與夫之父母或兄弟姊妹同為繼承人，妻可拿一半，剩下再由其餘繼承人均分，若是妻與夫之祖父母同為繼承人，妻可先拿走三分之二，若四順序均無繼承人，妻才可以獨拿全部遺產。

這對洪姓兄妹在去年向台北地院提告主張，他們的姊姊在民國106年去世，繼承人應為陳姓姊夫與他們兄妹，三人應繼分為1/2、1/4、1/4，但陳姓姊夫在姊姊過世後，提領姊姊所有存款一百餘萬元，支付7萬餘元喪葬費後，還剩114萬餘元，有榮民身分的陳姓姊夫在去年過世，因其無繼承人，遺產由退輔會台北榮服處管理，因此他們以不當得利為由，要求台北榮服處返還他們兄妹各28萬餘元。

台北榮服處則主張，洪姓兄妹並未舉證，陳姓姊夫有任何排除他人繼承的狀況，洪姓兄妹在訴狀說自己不懂法律，去年請教律師才知自己有姊姊遺產的繼承權，陳姓姊夫同樣也不懂法律，不知道妻子的弟妹有繼承權，才會領取款項支付喪葬費用，因此並無不當得利等狀況，請求法官駁回。

法官審理後認為，陳姓姊夫生前提領過世妻子的銀行存款，扣掉喪葬費用後還剩餘114萬餘元，這應屬於妻子的遺產，原應為丈夫與過世妻子弟妹公同共有，如今隨著陳姓姊夫也過世，所有遺產都由退輔會代管，但退輔會並無法律上的原因而受到利益，導致洪姓兄妹的繼承權受損，因此兩兄弟請求退輔會返還不當得利有理由，判決退輔會台北榮服處得給付兄妹倆各28萬餘元，全案還可上訴。

法界人士提醒，若繼承權遭侵害，可以向法院請求回復，但有時間限制，從知道被侵害起2年內不行使的話，回復權就會消滅，或從繼承開始起超過10年的話，也同樣消滅。

遺產繼承並非配偶一人獨拿，若被繼承人還有四順序繼承人，配偶還得依比例與其他繼承人分配。圖／AI生成

