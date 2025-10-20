聽新聞
淡水箱屍案 媳棄屍婆婆遭偵辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新莊箱屍案曝光不到一個月，淡水也傳箱屍案，殷姓婦人涉將九旬婆婆遺體裝進行李箱帶到淡水河畔扔棄，被尋獲時只剩殘缺骸骨；殷女稱因婆婆猝死怕被責怪照顧不周才棄屍，供詞不合常理，家屬提告；但因死因難查，未發現他殺證據，檢方暫依遺棄屍體罪嫌偵辦。

據調查，九十三歲死者由四十歲陸籍殷姓媳婦同住陪伴。今年八月六日，死者女兒返家探視發現母親失蹤，弟媳一問三不知，家屬自行尋找二天未果報案，警方調監視器，找了九天仍沒消息。

八月十七日，家屬發現殷女把家裡一只大行李箱放到門外準備扔棄，通報警方，警方採證未發現血跡，但改鎖定殷女追查，調監視器發現她六日中午拖著行李箱從關渡站搭捷運到淡水站，下午五時許仍在附近走動，行李箱卻感覺明顯減輕許多。

警方聯想到新莊箱屍案，懷疑她以相同手法棄屍，到河畔搜索未果，家中採證也沒跡證；直到廿三日殷女被突破心防，稱五日下午發現婆婆猝死床上，擔心被責怪沒照顧好，不知如何處置才會棄屍。

她說六日中午將婆婆遺體裝進行李箱，運到淡水站河濱公園角落，再把婆婆扔進淡水河旁港仔溝，行李箱仍拖回家。檢察官訊後依遺棄屍體罪命限制出境、出海。

警方掌握棄屍位置再度發動搜索仍無所獲，三天後新北市政府河川高灘處包商在二公里外紅樹林沼澤清理漂流垃圾，發現疑似人類骨盆和大腿骨，比對ＤＮＡ確定是死者所有，只剩殘缺骨骸，因無完整遺體相驗，死因難釐清。

淡水 棄屍

