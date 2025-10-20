聽新聞
新莊箱屍案 男罪證不足撤押

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市新莊區一處小排水溝七月傳箱屍案，七十歲陳姓老翁被垃圾袋包裹塞在紅色大行李箱內棄屍；警方三天後逮捕死者兒子廿九歲陳姓男子，檢方依殺害直系尊親屬等罪聲押禁見獲准。但法醫解剖報告，死者體內未驗出毒物和藥物反應，檢警也查無他殺或受虐跡證， 傾向認定為自然死亡或意外猝死，暫排除陳男弒父，撤銷羈押。

新莊區立泰里長許文章七月廿八日深夜報案，與警員合力從小排水溝拖出飄散惡臭的紅色大行李箱，打開赫見黑色垃圾袋內有一具爬滿蛆的男性腐屍。

檢警隔日相驗屍體僅採到模糊指紋，無法辨識容貌，公布死者雙腳萎縮、背部刺青等特徵仍無民眾指認。警方連續三天調監視器，發現七月六日當天陳男從家裡拖出行李箱，徒步約五百公尺到棄屍地點扔進水溝的完整過程。

警方火速向檢察官報告，當晚拘提廿九歲陳男，另查訪鄰居，確定陳父已失蹤約一個月，外表特徵均吻合。隔天刑事局以人工比對陳父指紋，確定與死者採得的模糊指紋相符。

八月一日檢方安排解剖，警方偵詢陳男，他對任何問題均答非所問或不回答；檢警除確定陳拖行李箱棄屍，未發現行凶證據，因死因不明，檢方不能排除弒父可能，依殺害直系尊親屬、遺棄屍體、湮滅證據等罪向法院聲押禁見陳男獲准。

檢警追查，陳男有輕度精神障礙，死者小兒麻痺肢障，一家三口搬到新莊約一年，戶籍仍在基隆。案發後陳母由新北市社會局協助安置。

法醫解剖報告九月出爐，死者體內未發現毒物和藥物反應，也無他殺或受虐等跡證，傾向認定為自然死亡或猝死；因相關證據都無法證明陳男弒父或加工致死，檢方撤銷羈押，釋放陳男。

新莊箱屍案 男罪證不足撤押

