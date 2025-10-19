酒駕累犯！金門男子開BMW違規超車撞死幼兒園老師 羈押禁見

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／金門即時報導

金門17日晚間發生酒駕悲劇，52歲的張姓男子涉嫌酒後駕駛BMW，不但違規超車，闖入對向車道連撞3車，導致翁姓女騎士重傷不治，甚至棄車逃逸。金門地檢署表示，張男酒測值超過每公升0.25毫克，訊後認定張男罪嫌重大，有逃亡及勾串證人之虞，於18日晚間向法院聲請羈押禁見，並經法院裁定獲准。

金門警方表示，事發於17日下午6時21分，張男開車沿環島北路往金城方向行駛，行經玉環路口前，違規駛入來車道超越多車，先撞上對向翁姓女子騎乘的普通重機車，車輛失控後再波及盧姓男子駕駛的小貨車及許姓女子駕駛的小客車。翁女送往金門醫院急救仍宣告不治，盧男幸未受傷，許女手臂拉傷、車上乘客則頭部挫傷。

金門地檢署表示，接獲金湖分局通報，張男當時違規逆向超車，撞擊對向車道騎乘機車的翁女，致翁女送醫後急救無效身亡，張男所駕車輛翻覆，仍逃離現場躲藏，於17日晚間11時20分，始自行前往警局投案，並當場對張嫌實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克。

金門地檢署指出，18日由檢察官席時英前往相驗，財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會亦同步啟動關懷機制，提供被害人家屬必要協助，訊後認定張男涉犯刑法第185條，酒後駕駛動力交通工具致人於死，且肇事致人於死而逃逸，認為張男有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，並經法院裁定獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門17日晚間傳出酒駕肇事，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡。圖／民眾提供
金門17日晚間傳出酒駕肇事，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡。圖／民眾提供
金門17日晚間，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，張姓男子的車整個翻過來，警方到場協助。圖／民眾提供
金門17日晚間，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，張姓男子的車整個翻過來，警方到場協助。圖／民眾提供

金門 車道 被害人

