純樸鄉間魚塭倉庫竟暗藏天九牌職業賭場 南警攻堅逮39人

台南七股一處魚塭旁的倉庫近期因常有不明人士及車輛出入，讓地方察覺有異，警方獲報後初步研判是流動賭場，隨即組成專案小組，經歷1個多月蒐證，昨凌晨夜襲攻堅，逮獲39人、查扣現金191萬，全案訊後依法送辦。

佳里警方表示，9月初接獲線報，轄內有天九牌職業流動賭場流竄後，隨即組成專案小組偵辦，經過1個多月蒐證分析後，掌握一名吳姓男子涉嫌重大，派員跟蒐後在七股一處魚塭旁的倉庫發現賭場據點，18日凌晨會同保安大隊霹靂小組34名警力出擊攻堅，成功破獲賭場。

據了解，該賭場趁夜深人靜，在鄉間小路魚塭旁的飼料倉庫聚賭，且賭場內人潮不少，警方攻堅時，賭客甚至全專注在賭桌上輸贏，毫無察覺警方已找上門。警方當場逮獲吳姓主嫌、會計、司機及賭客等共計39人，現場查扣賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳本及現金191萬餘元等證物。