純樸鄉間魚塭倉庫竟暗藏天九牌職業賭場 南警攻堅逮39人

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南七股一處魚塭旁的倉庫近期因常有不明人士及車輛出入，讓地方察覺有異，警方獲報後初步研判是流動賭場，隨即組成專案小組，經歷1個多月蒐證，昨凌晨夜襲攻堅，逮獲39人、查扣現金191萬，全案訊後依法送辦。

佳里警方表示，9月初接獲線報，轄內有天九牌職業流動賭場流竄後，隨即組成專案小組偵辦，經過1個多月蒐證分析後，掌握一名吳姓男子涉嫌重大，派員跟蒐後在七股一處魚塭旁的倉庫發現賭場據點，18日凌晨會同保安大隊霹靂小組34名警力出擊攻堅，成功破獲賭場。

據了解，該賭場趁夜深人靜，在鄉間小路魚塭旁的飼料倉庫聚賭，且賭場內人潮不少，警方攻堅時，賭客甚至全專注在賭桌上輸贏，毫無察覺警方已找上門。警方當場逮獲吳姓主嫌、會計、司機及賭客等共計39人，現場查扣賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳本及現金191萬餘元等證物。

警方詢後賭客36人依社會秩序維護法裁處，賭場負責人吳嫌等3人則依刑法賭博罪嫌，移送偵辦。警方強調，轄內民風純樸，絕不容許職業賭場流竄，且賭博不僅會為讓人傾家蕩產，甚至危害社會治安，為維護善良風俗及社會治安，將持續強力掃蕩。

台南七股一處魚塭旁的倉庫近期因常有不明人士及車輛出入，讓地方察覺有異，警方獲報經歷1個多月蒐證，昨凌晨夜襲攻堅，逮獲39人、查扣現金191萬，全案訊後依法送辦。圖／讀者提供
賭場 攻堅 賭博

相關新聞

遭收高額買工費 移工盼廢除仲介剝削

「移工換工作還要被仲介收5到8萬的買工費，政府應效法他國接手移工招聘與媒合！」

影／台中科技執法魔王路口在這 今年告發近3.8萬件 這違規行為破九成

台中市目前有68處科技執法路口，今年1月至9月開罰件數出爐，其中西屯區環中路、市政路以告發3萬7945件最高，比第二名中...

他獲女同學邀請住處看貓認曖昧 見對方跟其他男往來崩潰犯跟騷罪

張姓男子獲心儀女同學邀請到住處房間看貓咪，自認兩人處於曖昧階段，隨後卻又見女生與其他男性朋友往來密切，心生不滿；張多次傳...

不給2月大兒子喝奶還打到骨折 法官憂狠心父再犯讓他續押2月

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、高雄高分院審理...

獨／台中法官開羈押庭驚見「護照夾現金」 告發香港車手涉嫌行賄

香港籍羅姓男子加入詐騙集團來台當車手落網，台中地院法官開庭前訊問人別，一翻開羅的護照驚覺夾了4100元現金，經通報政風室...

台中BRT司機判拘役 法院認蓄意報復乘客

台中巨業客運周姓司機駕駛BRT公車時，被劉姓乘客質疑關門速度太快爆發口角、推擠，周強行將對方載到下一站才讓他下車。法院根...

