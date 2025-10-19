遭收高額買工費 移工盼廢除仲介剝削

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 台灣國際勞工協會與近50位移工大雨中在勞動部門口抗議，抗議移工遭仲介收高額買工費，盼儘速研擬廢除仲介。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「移工換工作還要被仲介收5到8萬的買工費，政府應效法他國接手移工招聘與媒合！」台灣國際勞工協會與近50位移工19日召開記者會，揭露移工被仲介要脅收高額買工費，否則就拒絕辦理移工與雇主的續聘程序。協會與移工呼籲政府杜絕買工費，並儘速接手仲介工作，以免移工繼續遭私人仲介不當的壓迫。

買工費是長期陋習

受買工費威脅的印尼移工代表指出，之前契約期滿的時候，雇主明明希望繼續聘僱，但公司辦理手續時卻私下要求他們每人支付5到8萬元的「買工費」作為續約條件，若不支付這筆錢，仲介就拒絕辦理與雇主的續聘手續。雇主發現後隨即更換仲介，仲介也火速退回買工費，但這顯示買工費並非個案，而是長期陋習。

台灣照顧勞動產業工會幹部Arrey強調，移工在母國與台灣都要被迫支付高額費用，外籍移工就業完全被仲介壟斷，還有買工費等各類費用所控制。當雇主終止合約，或是移工想要更換仲介時，也要被迫支付高額費用。她強調，政府雖然有「直聘中心」機制，但願意申請的雇主少，若不付買工費，轉換程序就會被拖很久，期間完全沒有收入，讓移工處境更艱難。

政府應速直聘移工

「政府不能只幫企業解決問題，也要保障移工權益！」台灣國際勞工協會代表指出，前陣子巨大集團輸美商品遭美國海關以違反5項勞工與人權相關疑慮，包括濫用弱勢地位、惡劣工作與生活環境、債務束縛、扣留薪資與過度加班為由暫扣，但勞動部卻不面對問題的核心，也就是仲介收取高額費用，還要與經濟部研擬「移工待遇指引」，可見政府只有在乎資方。

台灣國際勞工協會指出，過去勞動部曾說「若有買工費證據一定辦」，但仲介不可能輕易留下證據，因此過去就是睜一隻眼、閉一隻眼，可如今有20位移工挺身而出，盼勞動部能儘速研擬具體方法、杜絕高額買工費，此案仲介雖退回買工費，但仍應調查開罰；未來也要儘速研擬政府直聘、廢除私人仲介，才能讓勞工不再受到壓迫。

