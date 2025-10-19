影／台中科技執法魔王路口在這 今年告發近3.8萬件 這違規行為破九成

台中市目前有68處科技執法路口，今年1月至9月開罰件數出爐，其中西屯區環中路、市政路以告發3萬7945件最高，比第二名中清、五權路口多出25989件，去年科技執法路口告發第一名是北屯區環中東路、太原路口，但僅告發8145件，今年環中、市政路告發件數，多4.65倍，六分局表示，該路口超過九成用路人，都是占用左轉車道直行而被告發。

台中市警局在全市涉有68處科技執法路口，今年1月至9月開罰件數統計，第一名是西屯區市政路與環中路口，告發3萬7945件，第二名北區中清路與五權路口，告發1萬1956件，第三名為神岡區中山路與大富路口（西往東）高發1萬1194件。

去年全年科技執法告發最多的路口是北屯區環中東路與太原路，告發件數為8145件，今年西屯區環中與市政路口的件數，高出去年「榜首」4.65倍。

第六警分局說明，「環中路與市政路口」從設置科技執法以來，針對駕駛人未依標誌、標線及號誌指示行駛等違規情形進行取締，今年1至9月共取締3萬7945件違規，其中以「不依標誌、標線、號誌指示行駛」高達3萬6804件最多。

另外「闖紅燈」也有1141件，其中每件罰鍰則分別依道路交通管理處罰條例第48條處600元以上，1800元以下罰鍰；第53條處1800元以上，5400元以下罰鍰。

六分局進一步分析違規樣態發現，主要有兩種情形最為常見，第一種是環中路往南方向，部分駕駛自台74線下匝道後誤入左轉專用車道，見左轉綠燈亮起仍直行切入快車道，導致與轉彎車輛發生爭道情形。

其次則是環中路往北方向，駕駛自快車道直接右轉市政路，忽略右側來車與行人安全，容易釀成事故。

六分局表示，台74線市政路環中路口匝道，每日車流量龐大，常有車輛同時匯入、匯出車道，加上路口設有左轉專用道及多向號誌，若駕駛未確實依標誌、標線行駛，極易發生車流交錯與事故。

警方除透過官方臉書、影片推播，也將持續利用警廣、社會治安座談會等場合向民眾宣導。（https://www.facebook.com/share/v/17XyBCB7jV/ ）