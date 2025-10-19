他獲女同學邀請住處看貓認曖昧 見對方跟其他男往來崩潰犯跟騷罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子獲心儀女同學邀請到住處房間看貓咪，自認兩人處於曖昧階段，隨後卻又見女生與其他男性朋友往來密切，心生不滿；張多次傳訊質問為何同時跟他及其他人曖昧，更在深夜跑到女生住處按電鈴要求給個交代，台南地院依跟蹤騷擾罪判處拘役55日，宣告緩刑2年。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，張姓男子心儀一名女同學，曾獲邀到女生位於台南市仁德區住處，並進到女生閨房看貓，自認與對方有曖昧關係；但他發現女生與其他男生往來密切，竟不滿用LINE、臉書、IG等傳送訊息「如果你當初在曖昧的時候告訴我，我就不會踏進你家」。

張不斷傳送「碰到女生第一次找我去她房間看貓，那時候還天天想你，我以為我們在曖昧，或許沒有吧，可能我自作多情，可能我在幻想吧」、「後來我就由愛轉恨，一直想去鬧你」、「不要去自殺喔」、「你自殺我會很傷心」、「我自己有一直每天一直偷看你，我自己也變得好敏感」等。

即使女生已經拒絕張再傳訊，張仍不顧對方意願，反覆質問為何同時跟他及其他異性曖昧，傳送帶有嘲諷、貶抑女生交友複雜文字訊息，並以女生發布的生活照評論其外表，傳送自己的照片給女生，導致女生就醫確診罹患「環境適應障礙之憂鬱症」。

去年9月17日晚間11時許，張姓男子更前往女生住處外徘徊及按電鈴，要求女生出面給他一個解釋，女生心生畏怖，提出告訴；檢方偵訊時，張辯稱，只是想要問女生為什麼邀請他去房間看貓、為什麼可以同時跟很多人曖昧，很不道德，讓他覺得很傷心。

張姓男子表示，他希望女生如果對他沒有意思就直接說，他做這些事的目的是希望女生給他一個交代；檢察官認定，張的行為已然溢脫一般人與人之間的正常往來，而是對女生表達愛慕、追求之意，和跟蹤騷擾防制法第3條第1項所稱與「性」有關行為。

檢方指出，張行為違反女生意願，造成心生畏怖，影響日常生活或社會活動，其跟蹤騷擾犯行甚明，依犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項跟蹤騷擾罪提起公訴；法院審理時，張承認犯行，表示有意願與女生試行調解，女生則回覆並無意願。

法院審酌，張干擾女生正常生活，造成心生不適，考量犯罪動機、目的、手段、犯行持續時間以及教育程度、家庭經濟狀況，依跟蹤騷擾罪判處拘役55日，宣告緩刑2年，以啟自新；為促使張確實記取教訓，命其向公庫支付8萬元，且接受法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。

張姓男子獲心儀女同學邀請到住處房間看貓咪，自認兩人處於曖昧階段，隨後卻又見女生與其他男性朋友往來密切，心生不滿觸犯跟騷罪。本報資料照片
張姓男子獲心儀女同學邀請到住處房間看貓咪，自認兩人處於曖昧階段,隨後卻又見女生與其他男性朋友往來密切,心生不滿觸犯跟騷罪。本報資料照片

