快訊

不理新壽..傳輝達願改T12？ 新壽若未回北市10月24日啟動備案

不給2月大兒子喝奶還打到骨折 法官憂狠心父再犯讓他續押2月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、高雄高分院審理後，依妨害幼童發育罪，判蔡男2年半徒刑；潘女判刑1年6月，得易科罰金部分則判8月；蔡男案發後羈押至今，法官怕他再犯，25日起再延押2個月。

警方調查，蔡男、潘女去年9月生下幼子後，卻未按時餵奶給2個月男嬰，使男嬰長期處於飢餓狀態，甚至害男嬰被熱湯燙傷。

今年1月間，蔡男不滿男嬰哭鬧，竟動手毆打男嬰，導致男嬰胸部出現骨折。此外，兒子就寢時，蔡男也沒注意到床鋪沒有柵欄預防，將男嬰放在高約50公分、四周卻未設圍欄床鋪邊緣，害男嬰墜落地面，造成頭部出血、骨折等傷勢。

直到今年2月，社工陪同男嬰施打預防針，發現男嬰體重過輕，5個月內體重僅增加0.86公斤，且有營養不量、成長遲緩等狀況，轉診至高醫急診後，診斷發現男嬰額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷，懷疑他受到虐待，隨即啟動兒虐通報。

檢方調查後，聲押蔡男獲准，最後認定蔡男、潘女對男嬰施虐，依傷害、妨害兒童發育等罪起訴，橋頭地院審理時，發現鑄下大錯的兩人才坦承未照顧好男嬰。

橋頭地院依妨害幼兒發育、傷害等罪，合併判處蔡男有期徒刑2年6月，潘女則依傷害、過失傷害等罪，判刑3月至6月，合併判8月徒刑，均得易科罰金，妨害幼童發育部分則判1年6月。

兩人不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭斥責蔡男、潘女身為父母及主要照顧者，本應愛護幼子，善盡照顧未成年子女之責，竟不顧男嬰年幼，身心發展尚未健全，故意以未按時餵奶方式凌虐甲童，甚至出手毆打，原審量刑無誤，駁回兩人上訴。

蔡男惡行曝光後羈押至今，案件上訴二審後，羈押期將於10月25日屆滿，但二審合議庭擔心以蔡男行徑，恐有反覆實施同一犯罪之虞，未免他再傷害男嬰，裁定自10月25日起延押2個月。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

骨折 體重 未成年

延伸閱讀

天空遊戲場玩滑梯2人骨折 彰縣府：將除蠟理賠

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

骨鬆背痛別輕忽 高齡婦「閃到腰」竟是3節脊椎骨折

彰化天空遊戲場又傳溜滑梯骨折 開放1周兩起意外

相關新聞

香港車手護照夾錢 遭法官告發

香港籍羅姓男子加入詐騙集團來台當車手落網，台中地方法院徐姓法官開庭前訊問人別，一翻開羅的護照，赫然發現夾了四千一百元現金...

5少女圍毆女學生 主謀放警鴿子

台北市西門町一處大樓日前發生少女遭霸凌事件，過程被人拍下，影片傳上網路，引發議論。市警萬華分局陸續約談涉嫌動手的五名女國...

影／台中科技執法魔王路口在這 今年告發近3.8萬件 這違規行為破九成

台中市目前有68處科技執法路口，今年1月至9月開罰件數出爐，其中西屯區環中路、市政路以告發3萬7945件最高，比第二名中...

他獲女同學邀請住處看貓認曖昧 見對方跟其他男往來崩潰犯跟騷罪

張姓男子獲心儀女同學邀請到住處房間看貓咪，自認兩人處於曖昧階段，隨後卻又見女生與其他男性朋友往來密切，心生不滿；張多次傳...

不給2月大兒子喝奶還打到骨折 法官憂狠心父再犯讓他續押2月

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、高雄高分院審理...

獨／台中法官開羈押庭驚見「護照夾現金」 告發香港車手涉嫌行賄

香港籍羅姓男子加入詐騙集團來台當車手落網，台中地院法官開庭前訊問人別，一翻開羅的護照驚覺夾了4100元現金，經通報政風室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。