影／國中同學合力阻詐保住老翁千萬元 潭子警與地政助理阻詐　

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局潭子分駐所與潭子地政事務所前天聯手攔阻不動產抵押詐騙案，成功保住老翁1000萬元財產。通報的地政助理員與到場協助的巡佐竟是國中同班同學，25年後在公務崗位重逢，一起阻詐幫助民眾保住財產，傳為美談。

前天下午4時，一名73歲老翁到潭子地政事務所，欲以名下建物與土地設定抵押權，借貸1000萬元。承辦人蕭姓助理員受理時，察覺老翁神情緊張、說詞反覆，對資金用途交代不清，雖稱用於房屋裝潢，卻無法提供具體資料。蕭員直覺有異，立即通報轄區警方。

大雅警分局潭子分駐所巡佐張倪維與警員湯懷獲報後迅速到場，安撫並耐心詢問老翁資金流向，他態度初不配合，拒絕聯絡家屬，僅稱親人長期旅居國外。警方研判其情形與近期不動產交易詐騙模式高度相符，與地政人員聯手勸說，向老翁說明詐騙集團常見手法與風險，成功攔阻其將辛苦積蓄投入詐騙陷阱。

阻詐完成後，蕭姓助理員與潭子警巡佐張倪維二人聊起才發現對方竟是國中同班同學，久別25年後在各自崗位上重逢，並肩完成阻詐任務。兩人相視而笑，為能共同守護市民財產感到驕傲。

大雅警分局表示，詐騙手法日新月異，民眾如遇不明投資邀約、要求提供權狀、印章或帳戶資料等情形，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢。

台中市大雅警分局潭子分駐所與潭子地政事務所前天聯手攔阻一起不動產抵押詐騙案，成功保住民眾1000萬元財產。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭子分駐所與潭子地政事務所前天聯手攔阻一起不動產抵押詐騙案，成功保住民眾1000萬元財產。圖／警方提供

