5少女圍毆女學生 主謀放警鴿子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

網路流傳一段影片，一名國中少女（右下角）在大樓樓梯間被其他人狠揍。記者廖炳棋／翻攝Threads
台北市西門町一處大樓日前發生少女遭霸凌事件，過程被人拍下，影片傳上網路，引發議論。市警萬華分局陸續約談涉嫌動手的五名女國中生，卻僅有兩人到案說明，警方將依傷害、聚眾鬥毆以及恐嚇等罪嫌，將少女們函送少年法庭。

警政署統計，今年一至八月，全國查獲十二歲到十七歲的少年嫌疑犯共一萬零五五六人；少年犯罪中，詐欺占兩成七最多，其次是竊盜占一成四，第三名就是「一般傷害」，占一成一。

上個月廿七日傍晚，新北市一名女國中生遭同齡網友設局，騙到西門町一處大樓樓梯間，隨後被圍毆教訓。一名少女直接出腳踹向被害少女的鼻子，造成被害少女鼻子流血，又有兩名少女先後抓住被害人頭髮，抓頭往牆壁上撞，口中不斷罵髒話。過程中，有人拍攝影片，還勸阻不要撞牆及攻擊頭部，以免腦震盪。

長約十五秒的影片被施暴者傳上網炫耀，引來軒然大波，由於打人過程殘忍，又充斥笑罵言語，網友紛紛指責霸凌一方。

遭襲少女被家人帶到醫院驗傷，並報警提告；施暴者關閉帳號，試圖躲避網友及警方追查，不過警方已掌握霸凌者身分。

根據警方了解，負責設局及打人的女國中生，和被打的少女是網友，疑似不滿被害人曾講她壞話「煽風點火、挑撥離間」，因此找來另外四名與她們兩人都認識的國中女網友，約被害人到西門町後圍毆。連同被打的女學生，六名少女各來自不同學校，主嫌原本前天要向警方說明案情，最後仍未現身。

