獨／台中法官開羈押庭驚見「護照夾現金」 告發香港車手涉嫌行賄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

香港籍羅姓男子加入詐騙集團來台當車手落網，台中地院法官開庭前訊問人別，一翻開羅的護照驚覺夾了4100元現金，經通報政風室、告發羅貪汙行賄罪嫌；羅喊冤剛好放一起沒別的意思，檢方也查無他有行賄主觀犯意，偵結不起訴。

法官審理案件採自由心證，早年曾見的司法黃牛、行賄求改判或輕判幾乎銷聲匿跡，中院法官翻開羅男的護照發現夾藏現金，儘管其無行賄意圖，但此舉敏感、易引發聯想，法官當下警覺通報政風、予以告發，法界認為是「明智且自保的選擇。」

中院告發指出，羅男6月22日在西區的飯店被臨檢，因身上有偽造用以詐騙的不實文書遭逮，23日下午移送台中地檢署時，法警依規定檢查羅男身體、衣物及隨身物，當場清點其攜帶4100元紙鈔，連同護照交給羅隨身攜帶，檢方複訊後將羅向法院聲請羈押。

羅再被送到中院羈押候審室，院方法警同樣依規定檢查，因羅是外籍人士，法官人別確認時需檢視護照，法警將護照、其隨身紙鈔交予羅自行保管。

當晚法官開羈押庭檢視羅的護照，一翻驚見護照套夾層有紙鈔，當下未清點就問「為何護照內有現金？」羅則說「一開始就放裡面，沒其他意見。」法官隔天通報政風室，中院以羅有基於對法官關於不違背職務行求賄賂之意，對其告發貪汙行賄罪嫌。

檢方訊時，羅堅決否認行賄，辯稱「沒有行賄法官的意思，不知道審問時還要再看護照」、「整個逮捕、羈押過程，都沒試圖明示或暗示要行賄司法人員。」

該名法官證稱，發現護照有現金就詢問，認為羅不應將金錢以夾藏方式交給法官，但羅的主觀想法他無從得知。

檢方查，羅經法警檢身後才將護照、現金放一起，羅在台無犯罪紀錄、未請律師，對我國刑事訴訟程序不熟悉，難認他有行賄法官的主觀犯意，且該現金不過區區4100元，難想像區區金額就得行賄一國法官，偵結予以羅不起訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
