聽新聞
0:00 / 0:00
近鄰成仇家！鑿牆鋸樹、倒除草劑汙染土地 七旬婦慘遭起訴
桃園新屋陳姓婦人與一牆之隔的同姓鄰居素有糾紛，2023年12月14日清晨竟持工具鑿穿鄰居的圍牆、鋸光樹木，以水管將二氧苯基二甲脲（除草劑）倒入鄰居的土地造成汙染，桃園地檢署偵結，將七旬陳婦依毀損及投放毒物或其他有害健康之物汙染等罪起訴。
這起鄰居糾紛演變成公共危險案發生在新屋區番婆坟，73歲陳婦與隔鄰的陳姓女屋主長期不睦，前年12月14日清晨7時，在家裡以不明工具將鄰居的圍牆鑿穿，然後將鄰居所有的樹木都鋸斷後，拿著水管由洞口伸入鄰地，投放俗稱除草劑的「二氧苯基二甲服」液體。
受害的陳姓女屋主驚見她家圍牆不僅破了大洞，園內樹木的樹枝都被鋸斷，土壤還被灌入足以汙染環境、危害人體健康的除草劑，憤而報警提告。
檢方認定，陳女行為涉及刑法第354條毀損罪及第190條之1投放毒物罪，且各舉動時間接近、具連貫性，構成接續犯，依刑法第55條想像競合規定，從重以投放毒物罪論處。
