快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

突開車門！台南清潔隊員擊落騎車雙載姊妹花 法官判賠2361萬餘元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南環保局楊姓清潔隊員5年前駕駛資源回收車清運垃圾時，將車停放路口後下車，突然開啟車門，致一對騎機車雙載的秦姓姊妹撞擊車門後倒地，妹妹滾入後方聯結車輾過左腿後慘遭截肢，姊姊左手掌也遭輾壓，秦家四口向環保局及楊提國賠求償，法官判賠2361萬餘元。

檢警調查，2020年3月24日，楊開資源回收車停放在中華西路二段與民權西路三段交岔路口東北側轉角處後下車，下午3時21分許欲開啟駕駛座車門時，未注意後方車流，即貿然開啟車門外推，剛好姊姊騎車載妹妹行至右側車道，遭車門撞擊後前行向左倒地。

剛好林姓男子駕駛營業半聯結車駛至機車倒地處左側外側車道，致使妹妹向左先滾至聯結車前方再滾入車底，隨遭聯結車車頭右車輪輾壓左腿，林發現異狀隨稍向左閃避，而未輾壓姊姊頭部，但左手掌仍遭右車輪輾壓，隨即煞停，姊妹立即被送往成大醫院急救。

然而，妹妹經手術，左膝下仍遭截肢，並有大小便失禁等傷害，經鑑定身體障害損失42%，姊姊也身體障害損失為1%、勞動能力減損2%。

姊妹兩人年僅20餘歲，人生突遭重大變故，妹妹共求償1500萬精神撫慰金、醫療等費用，共計2608萬5939元，姊姊也求償精神撫慰金84萬餘元等費用共120萬3245元，同時，父母各求償100萬元精神賠償，全家共求償2928萬9184元。

案經台南市車輛行車事故鑑定委員會、鑑定覆議委員會均認該事故肇事原因僅楊，林並無過失，認楊駕駛自大貨車，開啟左前車門，未注意後方來車，為肇事原因。至於秦女及林等，無肇事因素。

台南地院檢視相關證據及資料，認在市府擔任公務員姊姊可獲賠精神撫慰金40萬，加上醫療費、看護費等費用，並扣除保險理賠，共獲賠76萬206元。原擔任護理師的妹妹則獲賠義肢費用、勞動力減損損失等和950萬精神撫慰金等，共獲賠2225萬3803元。另父母各獲賠精神撫慰金30萬元，可上訴。

姊妹花及父母向環保局及楊提國賠求償，台南地院判賠2361萬餘元，可上訴。圖／本報資料照
姊妹花及父母向環保局及楊提國賠求償，台南地院判賠2361萬餘元，可上訴。圖／本報資料照

台南 環保局 車禍 交通事故 截肢

延伸閱讀

她偷吃人夫還大拍性愛影片 「壞壞次數兜不攏」仍判賠30萬

指「中天背後有共產黨」 周玉蔻二審判賠320萬元

嘉縣國中生遭4同學長期霸凌 獲判賠近10萬元

女工程師浴後全裸僅穿長版T恤 閨密同學凍免條性侵判賠75萬

相關新聞

影／竹北市民代高雄自行車訓練遭撞重傷 酒駕犯卻灌水拖延酒測

竹北市民代表彭竣志前天晚間在高雄市茄萣區濱海路遭酒駕的李姓男子衝撞重傷送醫，不僅全身傷更併發腦震盪；李男當場遭逮，卻在警...

台南清潔員開車門擊落騎車雙載姊妹花 法官判賠2361萬餘元

台南市環保局楊姓清潔隊員5年前駕駛資源回收車清運垃圾時，將車停放路口後下車，突然開啟車門，致一對騎機車雙載的秦姓姊妹撞擊...

新北男不繳罰單積欠逾16萬元 士林分署強制執行扣押他存款

法務部行政執行署士林分署近日執行一起累積多起交通違規的案件，成功自新北市一名黃姓男子處徵起16多萬元的交通罰鍰，士林分署...

人蛇狠推6陸女害溺斃！船東槍斃 船員判無期...坐牢20年獲假釋

2003年震驚全台的人蛇集團狠推6名大陸女子溺斃案，船東王中興、船員柯清松為躲避海巡艦艇，強推船上13名欲偷渡來台的陸籍...

中科院飛彈所上校技監退伍轉任承攬商 觸「旋轉門條款」起訴

國家中山科學研究院飛彈火箭研究所劉姓上校技監於2016年間退伍不久，旋即前往承攬飛彈所電池的某能源科技公司擔任經理人及執...

台中BRT公車爆衝突 司機關門「強載乘客」到下一站遭判拘役

台中巨業客運周姓司機駕駛BRT公車時，被劉姓乘客質疑關門速度太快爆發口角、推擠，周強行將對方載到下一站才讓他下車。法院根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。