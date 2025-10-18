影／竹北市民代高雄自行車訓練遭撞重傷 酒駕犯卻灌水拖延酒測
竹北市民代表彭竣志前天晚間在高雄市茄萣區濱海路遭酒駕的李姓男子衝撞重傷送醫，不僅全身傷更併發腦震盪；李男當場遭逮，卻在警方要對他酒測時，不斷灌水拖延酒測、不停喊「等一下好嗎」，令彭竣志清醒後怒批「呼籲酒駕不是意外，而是犯罪！」
據了解，身為前自行車國手的彭竣志（39歲）是為了TBA四極燈塔620公里挑戰賽進行賽前訓練，16日下午5時56分在前往高雄左營的途中，行經高雄市茄萣區濱海路二段時，遭到酒駕的38歲李男駕駛小客車衝撞。
除了彭遭撞傷送醫外，彭的自行車隊友劉姓女子（37歲）同樣遭波及摔車倒地送醫，2名傷者都有頭部、手部及腳部擦挫傷，事發後立即被送往路竹秀傳醫院治療。
所幸無生命危險。員警對小客車駕駛實施酒測，測得酒精濃度已明顯超過法定標準，初判為酒後駕車肇事，警方當場逮捕駕駛李男依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
彭竣志在清醒後利用個人社群帳號發文，向親友及竹北市民致歉，提到他被酒駕撞上全身傷、自行車也全毀，原本是希望為挑戰賽做準備，平日抽空訓練，希望能鍛鍊體力突破自我，沒想到卻在訓練過程中被酒駕肇事者「擊落」。
他怒批「酒駕不是意外，而是犯罪！」呼籲酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。
肇事的酒駕犯李姓男子犯案後一度拒絕接受酒測，還不停灌水試圖拖延酒測，不過仍遭警方酒測確認是酒駕，將依公共危險罪嫌送辦。高雄湖內警方光今年就已取締酒駕409件，顯見酒駕在北高雄件數仍多，警方持續呼籲，酒後不要駕車，將強化酒駕取締勤務。
