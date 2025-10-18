人蛇狠推6陸女害溺斃！船東槍斃 船員判無期...坐牢20年獲假釋

2003年震驚全台的人蛇集團狠推6名大陸女子溺斃案，船東王中興、船員柯清松為躲避海巡艦艇，強推船上13名欲偷渡來台的陸籍女子落海，最終釀6人溺死，王遭判死刑2005年已槍決伏法，柯因供出真相判無期徒刑逃死，其服刑逾20年，10月15日獲法務部核准假釋出監。

2003年8月26日，26名大陸女子凌晨分乘2艘舢舨打算偷渡來台，因海巡艦艇發現展開追捕，舢舨逃到通霄外海，不久多人落海6人溺死，生還者指控被船東、船員強推下海。

苗栗地檢同年9月起訴指出，葉天勝8月26日駕駛「漁舢港外五七四號」舢舨，載船員曾炯銘；王中興則駕駛「漁舢港外二二二號」舢舨載船員柯清松，2艘舢舨在台灣海峽中線海域，從大陸漁船接駁共26名大陸女子，意圖載往沿海搶灘偷渡。

王中興的舢舨因遭海巡巡邏艇追逐，還未到達岸邊，海水仍深，與淺灘還有段距離，王連續喝令13名大陸女子跳海，釀6人溺死。倖存的7人指控，王中興、柯清松將她們全部驅趕下水，有的被強推，有的被2人拉扯或踢下水，她們落水時水很深，根本踩不到底。

苗檢當時依殺人罪起訴王中興、柯清松，均求處死刑；苗栗地院當年依刑事訴訟法新制實施後交互詰問、密集審理，王中興始終不認罪，柯清松至審理最後一天交互詰問時當庭淚崩，說出船長推人真相，苗院一審依殺人罪判王死刑、柯無期徒刑。

上訴台中高分院二審後，二審以王中興、柯清松對猶豫的大陸女子或推或擠，女子落海求救也不拋下救生器材，導致6女溺斃，痛斥手法毫無人性，仍判死刑、無期徒刑，經最高法院2004年駁回確定，王中興2005年1月在台中監獄槍決伏法。