快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

人蛇狠推6陸女害溺斃！船東槍斃 船員判無期...坐牢20年獲假釋

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

2003年震驚全台的人蛇集團狠推6名大陸女子溺斃案，船東王中興、船員柯清松為躲避海巡艦艇，強推船上13名欲偷渡來台的陸籍女子落海，最終釀6人溺死，王遭判死刑2005年已槍決伏法，柯因供出真相判無期徒刑逃死，其服刑逾20年，10月15日獲法務部核准假釋出監。

2003年8月26日，26名大陸女子凌晨分乘2艘舢舨打算偷渡來台，因海巡艦艇發現展開追捕，舢舨逃到通霄外海，不久多人落海6人溺死，生還者指控被船東、船員強推下海。

苗栗地檢同年9月起訴指出，葉天勝8月26日駕駛「漁舢港外五七四號」舢舨，載船員曾炯銘；王中興則駕駛「漁舢港外二二二號」舢舨載船員柯清松，2艘舢舨在台灣海峽中線海域，從大陸漁船接駁共26名大陸女子，意圖載往沿海搶灘偷渡。

王中興的舢舨因遭海巡巡邏艇追逐，還未到達岸邊，海水仍深，與淺灘還有段距離，王連續喝令13名大陸女子跳海，釀6人溺死。倖存的7人指控，王中興、柯清松將她們全部驅趕下水，有的被強推，有的被2人拉扯或踢下水，她們落水時水很深，根本踩不到底。

苗檢當時依殺人罪起訴王中興、柯清松，均求處死刑；苗栗地院當年依刑事訴訟法新制實施後交互詰問、密集審理，王中興始終不認罪，柯清松至審理最後一天交互詰問時當庭淚崩，說出船長推人真相，苗院一審依殺人罪判王死刑、柯無期徒刑。

上訴台中高分院二審後，二審以王中興、柯清松對猶豫的大陸女子或推或擠，女子落海求救也不拋下救生器材，導致6女溺斃，痛斥手法毫無人性，仍判死刑、無期徒刑，經最高法院2004年駁回確定，王中興2005年1月在台中監獄槍決伏法。

柯清松2003年落網遭羈押、2004年判無期確定後，入監執行逾20年，法務部今年10月15日核准其假釋，經台中高分檢檢察官聲請保護管束，台中高分院認為聲請為正當，裁定柯清松假釋中付保護管束。

船東王中興（右）狠推船上偷渡的陸籍女子落海，釀6人溺斃，王被依殺人罪判死刑，2005年已槍決伏法。圖／報系資料照
船東王中興（右）狠推船上偷渡的陸籍女子落海，釀6人溺斃，王被依殺人罪判死刑，2005年已槍決伏法。圖／報系資料照
船員柯清松（左）因供出實情最終逃死判無期徒刑，他入獄超過20年近期獲假釋出監。圖／報系資料照
船員柯清松（左）因供出實情最終逃死判無期徒刑，他入獄超過20年近期獲假釋出監。圖／報系資料照

死刑 無期徒刑 人蛇集團

延伸閱讀

前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

女童竹縣幼兒園溺斃竹市也有設校 營運狀況曝光

竹北1歲半女嬰跌落20公分深生態池溺斃 監視器死角與防護漏洞惹議

獨／女童幼園溺斃…生態池設置原因曝 家長爆早有孩童跌落

相關新聞

中科院飛彈所上校技監退伍轉任承攬商 觸「旋轉門條款」起訴

國家中山科學研究院飛彈火箭研究所劉姓上校技監於2016年間退伍不久，旋即前往承攬飛彈所電池的某能源科技公司擔任經理人及執...

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名女生圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在地上；...

「神明叫我幫妳破處」男強勢硬上女兒14歲學姐 判刑4年6月

新北市周姓男子1年前藉口「神明叫我幫妳破處」強勢硬上大女兒的未成年學姊，周出庭時均矢口否認強制性交犯行，但依受害少女指控...

影／竹北市民代高雄自行車訓練遭撞重傷 酒駕犯卻灌水拖延酒測

竹北市民代表彭竣志前天晚間在高雄市茄萣區濱海路遭酒駕的李姓男子衝撞重傷送醫，不僅全身傷更併發腦震盪；李男當場遭逮，卻在警...

新北男不繳罰單積欠逾16萬元 士林分署強制執行扣押他存款

法務部行政執行署士林分署近日執行一起累積多起交通違規的案件，成功自新北市一名黃姓男子處徵起16多萬元的交通罰鍰，士林分署...

人蛇狠推6陸女害溺斃！船東槍斃 船員判無期...坐牢20年獲假釋

2003年震驚全台的人蛇集團狠推6名大陸女子溺斃案，船東王中興、船員柯清松為躲避海巡艦艇，強推船上13名欲偷渡來台的陸籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。