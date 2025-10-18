快訊

新北男不繳罰單積欠逾16萬元 士林分署強制執行扣押他存款

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署近日執行一起累積多起交通違規的案件，成功自新北市一名黃姓男子處徵起16多萬元的交通罰鍰，士林分署指出，黃男違規項目橫跨無照駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸、超速、違停等30件，堪稱「交通違規累犯王」，本案展現依法執行的決心，也具體落實行政院「五打七安」道路安全政策。

士林分署說明，黃男平時居住於新北市，長期多次違規遭裁罰，卻屢未依限繳納，累積罰鍰金額超過16萬元，另有600元燃料費滯納罰鍰，新北市政府交通事件裁決處與稅捐稽徵處遂依法移送士林分署強制執行。

執行過程中，分署人員發現黃男因詐欺罪正在監服刑，其名下帳戶又被列為警示帳戶，導致一度無法執行；不過，士林分署持續追蹤帳戶狀況，並與金融機構保持聯繫，終於在帳戶解除警示後第一時間核發執行命令，迅速扣押存款，全額徵起罰鍰。

士林分署強調，道路交通安全是政府施政重點，對於惡性累犯與屢勸不改的違規案件，將持續強力執行，展現「依法必行」的態度，也呼籲民眾勿心存僥倖，應依限繳納罰鍰與欠費，以免遭強制執行，將秉持「公正、效率、依法執行」原則，守護用路安全，落實「公路正義」。

士林分署掌握義務人存款狀況後，旋即執行後全額徵起（示意圖）。記者翁至成／翻攝
