台中BRT公車爆衝突 司機關門「強載乘客」到下一站遭判拘役

台中巨業客運周姓司機駕駛BRT公車時，被劉姓乘客質疑關門速度太快爆發口角、推擠，周強行將對方載到下一站才讓他下車。法院根據監視器判斷，認為周強載是為報復而非維護公車正常行駛，依強制罪判他拘役10日，另劉罵「三字經」被訴公然侮辱因撤告不受理，可上訴。

檢警調查，周男2024年1月6日開BRT310區2路線載客，行經西區科博館站時劉姓男子上車，行駛至沙鹿區的晉江寮站劉刷卡準備下車，但他不滿周關門速度太快，雙方起口角、推擠，劉爆粗口罵「三字經」，周則關門直接開到下一站靜宜大學站才讓周下車，2人各被依公然侮辱、妨害自由起訴。

台中地院審理時，周男否認犯行，辯稱他背對乘客不知誰要下車，有依規定讓乘客下車，但劉男到駕駛座旁試圖攻擊他、罵字經，且劉刷卡時車還沒停止，劉要表達的事情不在他工作範圍內，所以不太在乎他要表達什麼。

中院勘驗監視器發現，劉刷卡後向周質疑太快關門，並轉身要下車還大聲稱「我要下車」，而周也自稱會透過後照鏡、監視器確認有無乘客要下車，有聽見劉的刷卡聲，在明確知道劉要下車仍關門、強行將對方載往下一站靜宜大學站，可見周有強制故意。

中院再根據車內監視器，發現劉男要下車沒有延遲，周大可再次開車門讓他離去，卻捨此不為，直接關上車門，認定周關門、將劉強行載往靜宜大學站的目的，並不在維護公車正常行駛，而是藉此報復與之爭吵的劉。