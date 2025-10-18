「神明叫我幫妳破處」男強勢硬上女兒14歲學姐 判刑4年6月

新北市周姓男子1年前藉口「神明叫我幫妳破處」強勢硬上大女兒的未成年學姊，周出庭時均矢口否認強制性交犯行，但依受害少女指控說詞及身上所採集DNA檢體與周男相符，新北地院日前依強制性交罪判刑4年6月，可上訴。

判決指出，育有一雙女兒的周姓男子因大女兒的14歲學姊「小美」（化名）去年中與母親吵架想翹家，依周男大女兒建議便隨她回家暫住，借住期間周男會給「小美」生活費，每次約給600至700元，去年10月12日晚上，周男帶2個女兒與「小美」到KTV唱歌飲酒。

席間周男因找「小美」講話都沒搭理他，2人發生口角爭執，隔天凌晨1時許返家後，周男趁四下無人之際，假藉安慰並突然問「我可以抱抱妳嗎？」便在客廳以雙手擁抱「小美」，再稱「神明叫我幫妳破處」，無視「小美」哭喊反對，以體能優勢，強拉進房間，褪去衣褲後親吻並性侵得逞，「小美」事後傳訊息跟男友哭訴，男友幫她叫計程車並陪同報警。

周男到案後矢口否認犯行，辯稱，唱完歌回家後，在客廳休息一下就回房間，沒有印象「小美」在不在客廳，強調沒有強拉「小美」進房間，且其房間從不會關門，隔板也很薄，如果有任何動靜，其他房間都會聽到，甚至說有性功能障礙，不可能發生性行為。