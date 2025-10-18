彰議員涉護航光電索賄497萬 遭限制出境...抗告駁回確定

彰化縣議員詹木根擔任永靖鄉長任內，涉嫌和光電業者共謀利用2起標案向多名業者索賄497萬元，並指示公所林姓主秘等人洩漏標案內容，護航業者得標向台電收躉購電費1.1億元不法利益；詹被依貪汙起訴年初獲150萬元交保，他不服9月起被延長限制出境出海8月提抗告，經台中高分院駁回確定。

彰化地檢起訴指出，李姓、江姓業者均從事光電產業，為尋求太陽光電案場開發，會在公務機關標案期間擔任白手套，居間協助公務員向光電廠商收取俗稱「開發費」的佣金。

詹木根2021年擔任永靖鄉長時，利用「永靖清潔隊暨棒球場案」、「永靖屋頂等三案」，透過李、江向李姓、林姓、賴姓、許姓及高姓等光電廠商索取開發費、行賄款，共獲497萬800元，光電廠商的9年11個月期「台電公司」再生能源電能躉購電費不法利益高達1億1811萬5022元。

彰檢也查出，永靖鄉公所林姓主任秘書、陳姓清潔隊長，及楊姓社政課村幹事等3人，雖不知詹木根索賄，但仍聽從詹指示洩漏2個標案投標資訊。

彰檢今年1月依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴詹木根、李姓及江姓業者，依貪汙圖利罪嫌起訴鄉公所林、陳及楊等3人，另依貪汙違背職務交付賄賂罪嫌起訴其餘5名業者。

詹木根涉案一度遭羈押，彰化地院今年1月17日裁定詹、林姓主秘各150萬元、20萬元交保，均限制住居及限制出境、出海8月；林另以今年11月要和家人去韓國玩為由請求解禁，但彰院認為無理由，9月裁定2人再延長限制出境出海8月。

詹木根不服抗告，主張他目前是彰化縣議員，仍持續參選、國內有居所不會逃亡；台中高分院二審認為，詹涉犯貪汙違背職務收賄、洩密等嫌疑重大。