女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名女生圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在地上；台北市警方掌握打人身分，逐一約談到案，但主嫌少女始終沒有出現，警方將依傷害罪嫌，將涉案5人函送法辦。

上個月27日傍晚，被打國中女學生遭朋友設局，被騙到西門町一處大樓樓梯間，隨後被圍毆教訓，一名少女直接出腳踹向被害少女鼻子，造成對方流血，兩名少女先後抓住被害少女頭髮，抓頭往牆壁上撞，口中不斷罵髒話，過程中負責拍攝的少年，還勸阻不要撞牆及攻擊頭部，以免造成腦震盪。

打人一方事後將影片上傳網路，由於打人一方過程中相當殘忍，又充斥笑罵言語，影片在網路迅速流傳，引發網友熱議，紛紛指責霸凌少女，並感嘆台灣教育失敗。

被害少女家人發現她受傷，立即帶到醫院驗傷，並向警方提告。霸凌少女一方紛紛關閉網路帳號，試圖躲避網友及警方追查，不過警方調閱監視器，已經掌握霸凌者身分。

根據警方了解，事件起因是涉嫌設局及被打的兩名國中女學生，因為在網路發生爭執，主嫌少女認為被打少女「煽風點火」、「挑撥離間」，不滿下找來另外4名國中女學生助陣，約出被害人後動手。

連同被打的女學生，6名少女各來自不同學校，但因常在西門町玩樂，所以彼此認識，警方約談打人一方少女，但直到昨天為止，僅有兩人由家長陪同到案說明。

主嫌少女原本說要昨天到分局說明案情，但最後仍未出現，警方也將依照傷害、聚眾鬥毆以及恐嚇等罪嫌函送法辦。

網路流傳一段影片，一名國中少女（右下角）在大樓樓梯間被其他人狠揍。記者廖炳棋／翻攝Threads
網路流傳一段影片，一名國中少女（右下角）在大樓樓梯間被其他人狠揍。記者廖炳棋／翻攝Threads

霸凌 西門町

