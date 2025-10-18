快訊

太好奇！成醫護理師2度冒同事帳號入侵人事系統 被判拘役20日

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

成大醫院施姓女護理師2月4日凌晨時分在護理站內，未經吳姓同事同意，兩度入侵其人事系統網站，經吳女察覺有異報警處理，經調閱監視器後查證屬實，施女辯稱好奇，迄今仍未與同事解或賠償。台南地院認施女犯無故入侵他人電腦相關設備罪處拘役20日。

檢警調查，施女於今年2月4日2時49分許、2時54分許在護理站內，連續2次侵入吳女人事系統帳號內，瀏覽其個人相關資料等。據了解，護理站內因工作方便，個人帳密保全並非十分周全，施女事後也離職了。

施女於警詢及偵查中坦承不諱，與吳女於警詢、偵查中指訴情節大致相符，並有其電腦帳號IP遭登入翻拍畫面、成大醫院護理站監視器翻拍照片等相關資料佐證，認施女自白與事實相符。

檢方認為，施女所為涉犯刑法中無故入侵他人電腦罪嫌，又她2次登入同一人事系統帳號，具時間、空間上密接性，應為接續犯，建請法官以一罪論處。

台南地院審酌，施女犯罪動機、犯罪方法、犯罪所生侵害結果，及犯後坦承犯行態度，迄未與同事和解或賠償等一切情狀，認她犯無故入侵他人電腦相關設備罪處拘役20日，可易科罰金。

台南地院認施女犯無故入侵他人電腦相關設備罪處拘役20日，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院認施女犯無故入侵他人電腦相關設備罪處拘役20日，可易科罰金。圖／本報資料照

