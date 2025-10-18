假借免費整地濫倒 汙染桃園3000坪土地

以徐崧傑為首的非法廢土集團涉嫌租用桃園山坡地、農地，大量回填營建廢棄物，受汙染面積達3066坪。圖／桃園地檢署提供

營建廢棄物全台流竄，男子徐崧傑與園藝、砂石場等6家公司合作，以免費整地等理由，租用桃園、龍潭、大園等區山坡地及農地，傾倒回填營建廢棄物及廢土，共3066坪土地遭汙染。桃園地檢署偵結依詐欺、廢棄物清理法等罪嫌，起訴徐等31人6家公司並求處重刑，查扣14輛曳引車，並聲請沒收1239萬餘元。

桃檢指出，39歲徐男先前違反水土保持法案件，國土專組檢察官賴瀅羽發現徐等人無視已遭警移送，仍以集團方式在其他土地傾倒廢棄物，組專案小組擴大偵辦。

檢警環調查，徐先後於2024年9月及12月、2025年1月，以免費施作水土保持工程或堆置工程材料等名目，詐騙地主取得桃園市龍潭區竹龍段山坡地、桃園區皮寮段、大園區竹圍段等2處農地，再由徐與廖姓、陳姓、吳姓男子等人聯繫砂石車司機，載運營建廢棄物、剩餘土石方、瀝青塊，傾倒到該山坡地與農地。

調查指出，徐也同意由劉姓、陳姓男子聯繫砂石車司機到黃男經營的砂石場，載運俗稱「土餅」、「土油砂」的無機性汙泥，傾倒至桃園、大園農地，嫌犯甚至成立園藝公司，將廢汙泥包裝成園藝用的土方規避查緝。

檢警環組專案小組，歷時半年蒐證，先後於6月17日、9月1日發動搜索，前往徐崧傑等31人住居所及涉案6公司拘提徐等19人，同步開挖3處土地，現場夾雜大量紅磚、磁磚等營建廢棄物。

檢方複訊後，將被告徐男等5人聲押禁見獲准，其餘26名被告各以7萬至50萬元交保候傳。起訴指出，徐崧傑等31人濫倒廢棄物規模龐大，參與者眾多，受害土地超過3千坪，造成龍潭山坡地水土流失、桃園和大園農地難以農作等，破壞環境情節非輕，建議從重量刑。