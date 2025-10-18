聽新聞
假借免費整地濫倒 汙染桃園3000坪土地

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

以徐崧傑為首的非法廢土集團涉嫌租用桃園山坡地、農地，大量回填營建廢棄物，受汙染面積達3066坪。圖／桃園地檢署提供
以徐崧傑為首的非法廢土集團涉嫌租用桃園山坡地、農地，大量回填營建廢棄物，受汙染面積達3066坪。圖／桃園地檢署提供

營建廢棄物全台流竄，男子徐崧傑與園藝、砂石場等6家公司合作，以免費整地等理由，租用桃園、龍潭、大園等區山坡地及農地，傾倒回填營建廢棄物及廢土，共3066坪土地遭汙染。桃園地檢署偵結依詐欺、廢棄物清理法等罪嫌，起訴徐等31人6家公司並求處重刑，查扣14輛曳引車，並聲請沒收1239萬餘元。

桃檢指出，39歲徐男先前違反水土保持法案件，國土專組檢察官賴瀅羽發現徐等人無視已遭警移送，仍以集團方式在其他土地傾倒廢棄物，組專案小組擴大偵辦。

檢警環調查，徐先後於2024年9月及12月、2025年1月，以免費施作水土保持工程或堆置工程材料等名目，詐騙地主取得桃園市龍潭區竹龍段山坡地、桃園區皮寮段、大園區竹圍段等2處農地，再由徐與廖姓、陳姓、吳姓男子等人聯繫砂石車司機，載運營建廢棄物、剩餘土石方、瀝青塊，傾倒到該山坡地與農地。

調查指出，徐也同意由劉姓、陳姓男子聯繫砂石車司機到黃男經營的砂石場，載運俗稱「土餅」、「土油砂」的無機性汙泥，傾倒至桃園、大園農地，嫌犯甚至成立園藝公司，將廢汙泥包裝成園藝用的土方規避查緝。

檢警環組專案小組，歷時半年蒐證，先後於6月17日、9月1日發動搜索，前往徐崧傑等31人住居所及涉案6公司拘提徐等19人，同步開挖3處土地，現場夾雜大量紅磚、磁磚等營建廢棄物。

檢方複訊後，將被告徐男等5人聲押禁見獲准，其餘26名被告各以7萬至50萬元交保候傳。起訴指出，徐崧傑等31人濫倒廢棄物規模龐大，參與者眾多，受害土地超過3千坪，造成龍潭山坡地水土流失、桃園和大園農地難以農作等，破壞環境情節非輕，建議從重量刑。

廢棄物 桃園 砂石

相關新聞

假借免費整地濫倒 汙染桃園3000坪土地

營建廢棄物全台流竄，男子徐崧傑與園藝、砂石場等6家公司合作，以免費整地等理由，租用桃園、龍潭、大園等區山坡地及農地，傾倒...

台南光電弊案開庭 前農委會技正稱修正「小二甲」關門條款有共識

台南光電弊案今開庭審理，傳喚主導修正農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點時任農委會林姓女技正，各律師詢問關鍵7-...

傳內鬼勾結外人破壞網站 央廣21日開人評會懲處

中央廣播電臺今天表示，網站遭內部人員蓄意破壞案是內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，13日已由律師向地檢署遞狀...

影／桃園濫倒廢棄物汙染3066坪 檢起訴31人6公司、14輛曳引車全查扣

男子徐崧傑涉嫌以免費整地或堆工程材料為由，租用桃園市龍潭、桃園及大園等區的山坡地及農地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，釀...

男童夏令營灼傷終身無法排汗 科大職員、工讀生提800萬想和解被拒

遠東科大前年舉辦夏令營活動，實驗過程當中，葉姓工讀生不小心倒太多酒精導致閃燃，致杜姓男童上半身嚴重燒傷，喪失排汗功能，一...

佯稱投資吸金近億元 政二代顏大鈞家人代出面談和解拚交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓等5名被害人，吸金近億元還企圖出境，...

