凱思是黃國昌姻親開設？鏡週刊：答案21日揭曉

台灣民眾黨主席黃國昌今天針對鏡週刊9月30日報導凱思國際是他的姻親所開設，問說：請問鏡傳媒集團是哪位姻親？要回答了嗎？鏡週刊聲明回應：「答案下週二（21日）揭曉」。

鏡傳媒集團指控黃國昌指揮狗仔集團跟監政敵，薪水由資金可能來自境外的「凱思國際」支付，並說凱思國際與黃國昌姻親有關，黃國昌今天回應最新爆料內容時，對鏡傳媒集團提出以上問題。

鏡週刊聲明說，鏡週刊2021年4月21日報導「萬年主管把持欺瞞政府，央廣詐領補助無照播送」新聞，明明是4年半前的舊聞，其中也包含中央廣播電台回應，不知具有不分區立委身分的黃國昌為何遲至今年8月28日才為本案向央廣索取資料。

鏡週刊說，黃國昌索要的資料包括眾多機敏資訊，且多與設備規格有關，與鏡週刊4年半前報導主題圍繞在「央廣遭爆詐領補助款、消防設備有疑慮」相距甚遠，「明顯是拿鏡週刊報導當擋箭牌，企圖合理化」索取機密資料的不當。

針對鏡週刊報導黃國昌向央廣索取敏感資料，可能協同涉駭客案的央廣吳姓工程師行動。黃國昌稍早回應時說，索資是為查證央廣工會檢舉內容，鏡週刊也曾報導。