傳內鬼勾結外人破壞網站 央廣21日開人評會懲處

中央社／ 台北17日電

中央廣播電台。聯合報系資料照
央廣播電臺今天表示，網站遭內部人員蓄意破壞案是內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，13日已由律師向地檢署遞狀提告，也已決定21日開人評會，依工作規則規定懲處。

央廣網站遭入侵，首頁版頭（banner）被惡意置換，台灣台北地方檢察署認定吳姓及黃姓被告涉國慶日故技重施而聲請羈押，不服法院裁定交保提抗告，台灣高等法院15日駁回抗告，2被告交保確定。

央廣發布聲明稿表示，這是央廣主動發現異常、調查與告發。央廣9月11日發現官方網站遭不明人士駭入，官網首頁（banner）遭惡意置換，立即主動檢送相關事證向台北市政府警察局及法務部調查局報案，請求調查偵辦，更主動提醒警調偵辦機關，央廣具國家關鍵基礎設施身分，本案實有國安危險可能。

央廣說，經央廣資安主管與員工們協助司法警察機關查調偵辦，目前證據顯示，案件是內部少數不肖員工勾結外部廠商人員，自導自演，蓄意破壞網站正常運作。

央廣表示，對於已知的涉案員工已予停職，靜候調查，13日已由律師向地方檢察署遞狀提告，也已決定21日開人評會，依工作規則規定懲處。

