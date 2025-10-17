「妳是不是要穿比基尼？」女性平講師被女下屬控性騷案成立

彰化某機構女主任對女下屬言語性騷擾，記一小過並禁止3年內擔任性平講師，彰化地院認為懲戒並無不當，判她敗訴，仍可上訴。記者劉明岩／攝影 彰化某機構兼任性平講師的一名女主任竟在辦公室對女下屬說，「妳是不是要穿比基尼，別人就能看到妳漂亮的刺青」、「那你都不能穿短裙」，被認定構成「權勢性騷擾」，記一小過，並禁止3年內擔任性平講師。她不服提起「確認懲戒處分無效」之訴，彰化地院認為懲戒並無不當，判決敗訴，仍可上訴。

判決書指出，這名某機構彰化分事務所女主任，去年8月間被女下屬申訴，指女主任去年5月在辦公室對她說「妳要穿比基尼，這樣別人才能看到妳的刺青」，並在通訊軟體對話中留言「那你都不能穿短裙」、「開玩笑啦」等語，使她感到被冒犯。

這家機構依規成立由內外部委員組成的調查小組，經訪談後，認定女主任言語具性意味及性別歧視成分，造成敵意性職場環境，構成權勢性騷擾，性平委員會今年7月14日決議，對女主任記一小過、除去性平講師名單3年，並接受性平知能輔導。

女主任不服懲戒，向彰化地方法院提起「確認懲戒處分無效」之訴，主張機構未告知具體申訴內容，造成她無法完整答辯，調查程序有瑕疵。女主任辯稱，女下屬平時不避諱展示胸前刺青，在鼓吹性平社會風氣下，穿著比基尼實屬正常；提醒「不能穿短裙」是擔心部屬暈倒時走光，屬善意關懷。且兩人同為女性，言論非出於性意圖或歧視，而是善意提醒或玩笑，懲處違反比例原則。

法官認為，女主任已知悉申訴人身分及事由，並充分陳述意見，程序無不當。至於發言內容，雖辯稱無性意圖，但她在辦公室公開談論部屬胸前刺青及穿著比基尼，涉及身體隱私與性別穿著議題，顯與工作無關，屬冒犯性言詞；另「短裙」玩笑也帶性意味，使被害人感到不適。依一般合理被害人標準，均屬性騷擾行為。

法院指出，女主任與女下屬為主管與部屬關係，具有指揮監督權，女主任的行為已構成性別工作平等法規定的「權勢性騷擾」，在去年4、5月間，在手偶劇演出排練場地，也曾對一名男性說，「假設你尿尿的地方被摸，難道你會覺得很爽嗎？」

考量女主任行為非單次、涉及權勢關係，且單位以推動性別平等為核心職責，決定記一小過懲處並無失當。

法官認為，這家機構對女主任的懲處屬內部管理裁量範圍，並無違反比例原則或權利濫用，懲戒處分有效，判決女主任敗訴，並應負擔訴訟費用。