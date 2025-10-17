影／桃園濫倒廢棄物汙染3066坪 檢起訴31人6公司、14輛曳引車全查扣

男子徐崧傑涉嫌以免費整地或堆工程材料為由，租用桃園市龍潭、桃園及大園等區的山坡地及農地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，釀3066坪土地遭汙染，桃園地檢署今偵結依詐欺、廢棄物清理法等罪嫌起訴徐等31人6家公司求重刑，查扣14輛曳引車並聲請沒收1239萬餘元。

桃檢指出，39歲徐崧傑因違反水土保持法案，國土專組檢察官賴瀅羽發現徐等人無視已遭警移送，仍以集團方式繼續在其他土地傾倒廢棄物，受害土地甚廣，於是指揮保七總隊三大隊北區中隊、刑事局中打中心、桃市刑大、大園及環保局，環境部等單位組專案小組擴大偵辦。

檢警環調查，徐崧傑先後於2024年9月及12月、2025年1月間，以免費施作水土保持工程或堆置工程材料等名目，詐騙地主取得桃園市龍潭區竹龍段山坡地及桃園區皮寮段、大園區竹圍段等2處農地後，徐某、廖姓、陳姓、吳姓等人分別聯繫砂石車司機至不詳營建工地載運營建廢棄物、剩餘土石方、瀝青塊傾倒到這些山坡地及農地。

再由劉某、陳某聯繫砂石車司機到黃男經營的砂石場載運產出俗稱「土餅」、「土油砂」的無機性汙泥傾倒至桃園和大園農地，黃男與林男甚至成立「園藝」公司將廢汙泥包裝成園藝用的土方規避查緝。

檢警環專案小組歷時半年積極蒐證，先後於今年6月17日、9月1日分別向法院聲請搜索票獲准，賴瀅羽、王念珩、姚承志、曾耀賢、邱郁淳、陳肯等6位檢察官率專案小組發動2波搜索行動，分別前往徐崧傑等31人住居所及涉案6間公司執行搜索，拘提徐等19人；同步開挖3處土地發現夾雜大量的紅磚、磁磚、混凝土塊、廢瀝青塊、廢塑膠布、PVC管、鋼筋等營建事業廢棄物。

檢方複訊後，將被告徐崧傑及廖姓、劉姓、陳姓等5人向法院聲請羈押禁見獲准，其餘26名被告則以7萬至50萬元不等交保候傳。