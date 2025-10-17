快訊

男童夏令營灼傷終身無法排汗 科大職員、工讀生提800萬想和解被拒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

遠東科大前年舉辦夏令營活動，實驗過程當中，葉姓工讀生不小心倒太多酒精導致閃燃，致杜姓男童上半身嚴重燒傷，喪失排汗功能，一審認承辦吳姓女職員及葉男犯過失傷害致人重傷罪分處5、6月，檢方不服上訴，二審認2人已提800萬和解但未成立，認2人非毫無和解意願，駁回上訴。

遠東科大已更名為中信科大，當時該校休閒運動管理系於前年7月3日至8月25日，舉辦國小學童夏令營，安排「召喚魔法蛇」實驗課程，將砂鋪在塑膠盤內倒入酒精，再將小蘇打粉與砂糖混合粉末鋪於其上，以打火機點燃酒精後，因白糖產生碳化效果，會有類似黑蛇模樣竄出而得名。

前年8月15日中午近12時許，由吳女主講，葉操作實驗時，杜童所屬組別於酒精點燃後實驗狀況不如預期，而需再次添加酒精。他在未確認塑膠盤中火焰已完全熄滅，即持5公升桶裝酒精直接將酒精倒入盤內，以致盤內餘火點燃揮發酒精氣體及噴濺酒精，引發火勢向前竄燒至男童上半身。

因此，造成男童臉、頸、前胸腹、雙上肢占體表面積30%至39%燒傷，其中2度燒傷占12%、3度燒傷占20%及吸入性嗆傷併呼吸衰竭等傷害。經送醫治療後，仍留存疤痕無法完全恢復，皮膚喪失排汗功能面積達31%終身無法恢復。

檢方認為，原審判決判處吳女、葉均犯過失致重傷害罪，分別處5、6月，均可易科罰金，認原審量刑過輕提起上訴。

台南高分院指出，被告2人於原審及本院審理時均就所犯過失重傷害罪已坦認犯行，並提出給付800萬元刑事和解條件，其餘不足民事賠償部分仍由民事庭審理。雖經調解仍因雙方賠償條件差距而未成立，並非2人拒不和解。

合議庭認為，縱雙方未達成和解，最終仍須承擔應負民事賠償責任，且目前已由原審民事庭審理中，法院不應將刑事責任與民事賠償過度連結，而科以被告不相當之刑，以免量刑失衡。

台南高分院認原審對吳女、葉男2人所量處刑度，仍屬允當。檢察官依學童及家長請求提起上訴，以2人未賠償為由，認原審量刑過輕，指摘其量刑不當無理由，應予駁回。圖／本報資料照
台南高分院認原審對吳女、葉男2人所量處刑度，仍屬允當。檢察官依學童及家長請求提起上訴，以2人未賠償為由，認原審量刑過輕，指摘其量刑不當無理由，應予駁回。圖／本報資料照

