佯稱投資吸金近億元 政二代顏大鈞家人代出面談和解拚交保
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓等5名被害人，吸金近億元還企圖出境，經拘提到案後裁押，被訴詐欺罪嫌移審後裁押迄今，台南地院今開庭，律師主張家人代出面，努力與被害人調解，已無逃亡之虞，請求法官准予交保。
顏及律師主張，經父親顏純左努力下，已陸續與3名被害人調解，並給付現金履行調解條件，另有2名被害人金額較為龐大，且還原部分本金及利息，金額上較為複雜，希望法官准予交保，可以當面與被害人坐下來好好談。
律師說，當時顏擔心被追債而逃亡，裁押理由認有逃亡之虞，如今他及家人已努力與被害人試圖和解，已無逃亡動機及理由，希望可以准予交保，或科技監控、限制住居所及出海出境取代。
檢方認為，本件答辯意旨尚未明確，如被告交保在外，可能造成證人壓力，且具高度逃亡的可能性，另與被害人和解部分已由被告家人代為進行，無礙其和解程序，建請延長羈押。法官則裁定候核辦。
檢方起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。
