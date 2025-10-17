快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

「甜心議員」林穎孟控家暴 前誠泰銀少東林致光出庭喊冤

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前誠泰銀少東林致光被控家暴有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟，台北地方法院今開庭，林致光不認罪，聲請勘驗林女拍攝的7分鐘影片獲准，審判長諭知，12月12日勘驗影片、由證人林穎孟作證，再行辯論後即訂庭期宣判。

林致光今天出庭後喊冤，他表示，目前與林穎孟的官司都是子虛烏有的事，不知道婚姻怎麼會演變成這樣的結果，否認林穎孟的家暴指控。

林致光說，林穎孟當時拿手機錄影有說挑釁的話，如「侵害健康權」、「施行暴力」、「丟臉」、「離開我的視線」，當時一定有不愉快，夫妻間即便氣氛不好，還是要好好溝通，用正確方式處理。

林穎孟也向林致光求償5000萬元。林致光對此稱，10個月的婚姻林穎孟不斷地要求，已委託律師處理，相信法律最後會還他公道。

檢方今年8月起訴指出，2023年9月15日深夜11時許至隔天2時許，林致光涉未體諒林穎孟剛作完人工生殖手術，在台北市松山區住處需要休息，即要求林穎孟將穿著林致光的所有上衣歸還，多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機。

檢方指出，林致光還推倒林穎孟導致其右膝挫傷瘀青，使林穎孟精神上感到痛苦畏懼，以此實施家暴違反保護，林致光涉犯傷害、家庭暴力防治法違反保護令罪。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台北市前議員林穎孟。(取材自林穎孟臉書)
台北市前議員林穎孟。(取材自林穎孟臉書)
前誠泰銀少東林致光（中）涉家暴案今天出庭。記者王聖藜/攝影
前誠泰銀少東林致光（中）涉家暴案今天出庭。記者王聖藜/攝影

林穎孟 家暴 婚姻

延伸閱讀

《隱秘的角落》榮梓杉遭控出軌施暴！女方「戀愛備忘錄」揭內幕　男方全否認反控跟蹤騷擾

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

不忍姊長年受苦…泰國婦遭夫家暴30年 弟持斧砍死姊夫

彰化某前鄉代主席被前妻控持槍威脅 二人互控家暴

相關新聞

「甜心議員」林穎孟控家暴 前誠泰銀少東林致光出庭喊冤

前誠泰銀少東林致光被控家暴有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟，台北地方法院今開庭，林致光不認罪，聲請勘驗林女拍攝的7...

佯稱投資吸金近億元 政二代顏大鈞家人代出面談和解拚交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓等5名被害人，吸金近億元還企圖出境，...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

影／桃園濫倒廢棄物汙染3066坪 檢起訴31人6公司、14輛曳引車全查扣

男子徐崧傑涉嫌以免費整地或堆工程材料為由，租用桃園市龍潭、桃園及大園等區的山坡地及農地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，釀...

男童夏令營灼傷終身無法排汗 科大職員、工讀生提800萬想和解被拒

遠東科大前年舉辦夏令營活動，實驗過程當中，葉姓工讀生不小心倒太多酒精導致閃燃，致杜姓男童上半身嚴重燒傷，喪失排汗功能，一...

台中霧峰殺人案…恐怖男連續砍鄰居1命危 今上午遭收押

台中市霧峰區16日下午發生砍人，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持水果刀猛2名7旬老人釀1人命危搶救中；林男前年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。