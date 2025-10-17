聽新聞
「甜心議員」林穎孟控家暴 前誠泰銀少東林致光出庭喊冤
前誠泰銀少東林致光被控家暴有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟，台北地方法院今開庭，林致光不認罪，聲請勘驗林女拍攝的7分鐘影片獲准，審判長諭知，12月12日勘驗影片、由證人林穎孟作證，再行辯論後即訂庭期宣判。
林致光今天出庭後喊冤，他表示，目前與林穎孟的官司都是子虛烏有的事，不知道婚姻怎麼會演變成這樣的結果，否認林穎孟的家暴指控。
林致光說，林穎孟當時拿手機錄影有說挑釁的話，如「侵害健康權」、「施行暴力」、「丟臉」、「離開我的視線」，當時一定有不愉快，夫妻間即便氣氛不好，還是要好好溝通，用正確方式處理。
林穎孟也向林致光求償5000萬元。林致光對此稱，10個月的婚姻林穎孟不斷地要求，已委託律師處理，相信法律最後會還他公道。
檢方今年8月起訴指出，2023年9月15日深夜11時許至隔天2時許，林致光涉未體諒林穎孟剛作完人工生殖手術，在台北市松山區住處需要休息，即要求林穎孟將穿著林致光的所有上衣歸還，多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機。
檢方指出，林致光還推倒林穎孟導致其右膝挫傷瘀青，使林穎孟精神上感到痛苦畏懼，以此實施家暴違反保護，林致光涉犯傷害、家庭暴力防治法違反保護令罪。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
