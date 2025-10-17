快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

涉30年前命案呂金鎧再審改判無罪　高檢署上訴

中央社／ 台北17日電

麵包師傅呂金鎧涉犯民國82年中興大學女學生命案，遭判刑20年定讞。呂金鎧聲請再審獲准後，高院今年9月底判決無罪。高檢署認為，原審有判決理由不備之違法，今天提起上訴。

中興大學1名女大學生於民國82年間經家教中心安排，前往當時台北縣中和市（新北市中和區）1處公寓3樓面談後喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，83年初將2人查獲到案。

檢警指控，有妨害風化前科的陳錫卿於82年12月17日假釋後，投靠獄中認識的呂金鎧；同年月22日，陳錫卿佯稱找家教，家教中心安排女大學生前往面談，陳錫卿及呂金鎧合力制伏女大生並性侵得逞，另以衛生褲在女大生頸部打死結，造成女大生窒息死亡。

法院一審判處陳錫卿、呂金鎧死刑，案經最高法院多次發回，台灣高等法院更六審認定呂金鎧曾以衛生褲在女大生頸部打結但未致命，是陳錫卿另行起意打死結後才導致女大生死亡，因此依對女子以強暴方法而為性交罪、殺人未遂罪，判呂金鎧20年徒刑、陳錫卿死刑。

呂金鎧在更六審判決後捨棄上訴而定讞，陳錫卿繼續上訴。陳錫卿案經最高法院98年間判決死刑定讞。呂金鎧101年假釋出獄，聲請再審，台灣高等法院裁定准許再審，經檢方抗告，最高法院撤銷發回；高院今年4月更裁准許再審，經審理後，9月25日以罪證不足，判決無罪。

呂金鎧

延伸閱讀

接管東岸商場遭控強盜案 謝國樑不起訴確定

成大學生校園整理書包...他多次喬角度想偷拍 法院判刑2月不給緩刑

一同出遊…女大生信任姊姊高中男同學 同房竟遭性侵獲賠80萬

26歲網紅尹智雅遭棄屍山中！兇手竟是「VIP金主」 節目揭命案全貌

相關新聞

「甜心議員」林穎孟控家暴 前誠泰銀少東林致光出庭喊冤

前誠泰銀少東林致光被控家暴有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟，台北地方法院今開庭，林致光不認罪，聲請勘驗林女拍攝的7...

佯稱投資吸金近億元 政二代顏大鈞家人代出面談和解拚交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓等5名被害人，吸金近億元還企圖出境，...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

影／桃園濫倒廢棄物汙染3066坪 檢起訴31人6公司、14輛曳引車全查扣

男子徐崧傑涉嫌以免費整地或堆工程材料為由，租用桃園市龍潭、桃園及大園等區的山坡地及農地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，釀...

男童夏令營灼傷終身無法排汗 科大職員、工讀生提800萬想和解被拒

遠東科大前年舉辦夏令營活動，實驗過程當中，葉姓工讀生不小心倒太多酒精導致閃燃，致杜姓男童上半身嚴重燒傷，喪失排汗功能，一...

台中霧峰殺人案…恐怖男連續砍鄰居1命危 今上午遭收押

台中市霧峰區16日下午發生砍人，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持水果刀猛2名7旬老人釀1人命危搶救中；林男前年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。