涉30年前命案呂金鎧再審改判無罪　高檢署上訴

麵包師傅呂金鎧涉犯民國82年中興大學女學生命案，遭判刑20年定讞。呂金鎧聲請再審獲准後，高院今年9月底判決無罪。高檢署認為，原審有判決理由不備之違法，今天提起上訴。

中興大學1名女大學生於民國82年間經家教中心安排，前往當時台北縣中和市（新北市中和區）1處公寓3樓面談後喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，83年初將2人查獲到案。

檢警指控，有妨害風化前科的陳錫卿於82年12月17日假釋後，投靠獄中認識的呂金鎧；同年月22日，陳錫卿佯稱找家教，家教中心安排女大學生前往面談，陳錫卿及呂金鎧合力制伏女大生並性侵得逞，另以衛生褲在女大生頸部打死結，造成女大生窒息死亡。

法院一審判處陳錫卿、呂金鎧死刑，案經最高法院多次發回，台灣高等法院更六審認定呂金鎧曾以衛生褲在女大生頸部打結但未致命，是陳錫卿另行起意打死結後才導致女大生死亡，因此依對女子以強暴方法而為性交罪、殺人未遂罪，判呂金鎧20年徒刑、陳錫卿死刑。

呂金鎧在更六審判決後捨棄上訴而定讞，陳錫卿繼續上訴。陳錫卿案經最高法院98年間判決死刑定讞。呂金鎧101年假釋出獄，聲請再審，台灣高等法院裁定准許再審，經檢方抗告，最高法院撤銷發回；高院今年4月更裁准許再審，經審理後，9月25日以罪證不足，判決無罪。