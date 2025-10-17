快訊

台中霧峰殺人案…恐怖男連續砍鄰居1命危 今上午遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市霧峰區16日下午發生砍人，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持水果刀猛2名7旬老人釀1人命危搶救中；林男前年在桃園也因樓上鄰居吵醒他就衝上樓猛刺4刀犯傷害罪，後賠償經對方撤告。檢方以林有逃亡、反覆實施之虞，依殺人未遂罪嫌聲押，台中地院今上午裁定收押。

台中地檢指出，林男16日下午1點50分在霧峰區住處前，因噪音問題與鄰居陳姓老婦、施姓老翁（均70歲）爭執，林持水果刀刺殺2人顏面、頸部及胸部， 警方到場將林依現行犯逮捕。

內勤檢察官潘曉琪昨漏夜複訊後，認為林涉犯傷害、殺人未遂等罪嫌重大，殺人未遂是最輕5年以上重罪，有逃亡之虞。

檢方也發現，林男2023年間也曾拿水果刀刺傷鄰居等人被法院判刑，可見他有反覆實施之虞，已將林男向法院聲請羈押，台中地院預計今上午開庭後，裁定林男收押；被害的施翁仍在搶救，陳婦已經出院。

台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷她，鄰居施姓老翁勸架也遭砍命危，現場血跡斑斑。圖／讀者提供
台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷她，鄰居施姓老翁勸架也遭砍命危，現場血跡斑斑。圖／讀者提供

