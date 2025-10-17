聽新聞
高院前庭長違法查同事、房客、妻醫師等個資 檢緩起訴繳公庫12萬
退休的台灣高等法院法官陳貽男涉在任職期間涉冒用16股法官承審案件等方式，查詢與審判無關的同事、房客、妻子的主治醫師等個資134筆，監察院彈劾送司法院公務員懲戒委員會審議。台北地檢署接獲告發，依偽造文書罪給予緩起訴處分，支付公庫12萬元。
陳貽男司法官訓練所17期結業，1993年擔任高院法官，2009年至2011年擔任高院庭長，2012年1月退休。
緩起訴指出，陳貽男涉在2009年至2011年間，假藉職務上機會在高院辦公室公務電腦，以法官個人帳號密碼登入司法院單一登入窗口戶役政的電子閘門、法務部戶役政醫訓連結、聯合徵信、入出境等作業系統，在查詢案號欄處，冒用16股法官承審案件案號，或使用無案號案件，或其承審的案號，查詢與審判無關聯的個資，個資包含與審判無關的高院同事、房客、妻子的主治醫師等個資，計134筆。
檢方認定，陳貽男坦承不諱，且有公務員懲戒委員會公懲議決書、懲戒函文資料等，認定涉犯刑法213條、220條第2項公務員登載不實準公文書罪。檢方考量陳貽男坦承犯行、深表悔悟，一時失慮致罹刑章，未將所查資料加以利用、行使，2012年已退休不致再犯，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫12萬元。
