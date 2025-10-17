台中男帶99公分太極劍上法院「要告賴清德」 1理由先挨罰2000元

林姓男子自稱到台中地方法院要對賴清德總統提告，進法院大門安檢前卻被發現身上帶了1把「太極劍」，並稱「吸引眾人注意」；中院發現，該劍99公分呈尖銳造型，認定是具殺傷力器械，且他要告人攜帶刀械非正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰他2000元罰鍰，可抗告。

經查，林男今年6月11日下午4點多到台中地院，因法院大門進出都有法警、警衛，隨身物也須經過X光機安檢，林當場被發現攜帶1把寶劍（太極劍），轄區第一分局警方獲報到場，認為他帶的劍是具有殺傷力的器械，依違反社會秩序法送中院裁處。

林男在警方詢問時表示，他的太極劍自己多年前在鹿港老街購買，平時拿到公園練身體而已，並未隨身攜帶，當天他到法院是要按鈴控告賴清德總統，會攜帶太極劍「只為吸引眾人注意。」

中院查，該把太極劍雖然不是列管的刀械，但劍體總長99公分，其刀刃、刀柄分長77公分、22公分，而除刀柄外，刀刃是金屬材質，雖刀刃未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，如用以擊刺，客觀足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，認定是具殺傷力的器械，有危害一般安全。

中院說，林男到法院提告，自無帶刀械的理由，可見他的行為已對社會大眾生命安全、社會安寧產生危害之虞，無正當理由，已符社會秩序維護法第63條第1項第1款構成要件。