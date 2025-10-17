快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男帶99公分太極劍上法院「要告賴清德」 1理由先挨罰2000元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓男子自稱到台中地方法院要對賴清德總統提告，進法院大門安檢前卻被發現身上帶了1把「太極劍」，並稱「吸引眾人注意」；中院發現，該劍99公分呈尖銳造型，認定是具殺傷力器械，且他要告人攜帶刀械非正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰他2000元罰鍰，可抗告。

經查，林男今年6月11日下午4點多到台中地院，因法院大門進出都有法警、警衛，隨身物也須經過X光機安檢，林當場被發現攜帶1把寶劍（太極劍），轄區第一分局警方獲報到場，認為他帶的劍是具有殺傷力的器械，依違反社會秩序法送中院裁處。

林男在警方詢問時表示，他的太極劍自己多年前在鹿港老街購買，平時拿到公園練身體而已，並未隨身攜帶，當天他到法院是要按鈴控告賴清德總統，會攜帶太極劍「只為吸引眾人注意。」

中院查，該把太極劍雖然不是列管的刀械，但劍體總長99公分，其刀刃、刀柄分長77公分、22公分，而除刀柄外，刀刃是金屬材質，雖刀刃未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，如用以擊刺，客觀足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，認定是具殺傷力的器械，有危害一般安全。

中院說，林男到法院提告，自無帶刀械的理由，可見他的行為已對社會大眾生命安全、社會安寧產生危害之虞，無正當理由，已符社會秩序維護法第63條第1項第1款構成要件。

中院考量後，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁處他罰鍰2000元，扣案的1把太極劍沒入。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

安檢 提告

延伸閱讀

【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

遭批黨工收陸資參選 民眾黨指從未提名馬治薇：民進黨實在可悲

【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境

賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選

相關新聞

台中霧峰殺人案…嫌吵砍鄰居致1命危 恐怖男2年前也刺樓上住戶4刀

台中市霧峰區16日下午發生砍人，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持水果刀猛2名7旬老人釀1人命危搶救中；林男前年...

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

台大新聞研究所前所長彭文正挑戰總統蔡英文博士學歷真假，被時任總統府發言人的行政院秘書長張惇涵護駕指造謠，彭自訴張加重誹謗...

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄百萬元替綠能業者施壓饋電容量 檢聲請延押

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向東煒建設收賄至少約2百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量。由...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

高院前庭長違法查同事、房客、妻醫師等個資 檢緩起訴繳公庫12萬

退休的台灣高等法院法官陳貽男涉在任職期間涉冒用16股法官承審案件等方式，查詢與審判無關的同事、房客、妻子的主治醫師等個資...

台中男帶99公分太極劍上法院「要告賴清德」 1理由先挨罰2000元

林姓男子自稱到台中地方法院要對賴清德總統提告，進法院大門安檢前卻被發現身上帶了1把「太極劍」，並稱「吸引眾人注意」；中院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。