聽新聞
0:00 / 0:00
台中男帶99公分太極劍上法院「要告賴清德」 1理由先挨罰2000元
林姓男子自稱到台中地方法院要對賴清德總統提告，進法院大門安檢前卻被發現身上帶了1把「太極劍」，並稱「吸引眾人注意」；中院發現，該劍99公分呈尖銳造型，認定是具殺傷力器械，且他要告人攜帶刀械非正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰他2000元罰鍰，可抗告。
經查，林男今年6月11日下午4點多到台中地院，因法院大門進出都有法警、警衛，隨身物也須經過X光機安檢，林當場被發現攜帶1把寶劍（太極劍），轄區第一分局警方獲報到場，認為他帶的劍是具有殺傷力的器械，依違反社會秩序法送中院裁處。
林男在警方詢問時表示，他的太極劍自己多年前在鹿港老街購買，平時拿到公園練身體而已，並未隨身攜帶，當天他到法院是要按鈴控告賴清德總統，會攜帶太極劍「只為吸引眾人注意。」
中院查，該把太極劍雖然不是列管的刀械，但劍體總長99公分，其刀刃、刀柄分長77公分、22公分，而除刀柄外，刀刃是金屬材質，雖刀刃未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，如用以擊刺，客觀足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，認定是具殺傷力的器械，有危害一般安全。
中院說，林男到法院提告，自無帶刀械的理由，可見他的行為已對社會大眾生命安全、社會安寧產生危害之虞，無正當理由，已符社會秩序維護法第63條第1項第1款構成要件。
中院考量後，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁處他罰鍰2000元，扣案的1把太極劍沒入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言