接管東岸商場遭控強盜案 謝國樑不起訴確定

基隆市府接管東岸商場，主富公司提告市長謝國樑加重強盜等罪，基隆地檢署不起訴處分，主富聲請再議，台灣高檢署發回續查，基檢仍不起訴。高檢署日前駁回再議，全案不起訴確定。

謝國樑於民國113年2月1日凌晨指示時任基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，派遣警力至東岸商場，並由時任基隆市政府交通處長王圳宏等人破壞增建物門鎖，將東岸商場交給得標廠商微風集團經營。

主富公司主張，其獨資增建東岸商場2樓至4樓，應擁有所有權，據此提告謝國樑、王圳宏、林詔徹等人，共計12名被告，涉犯刑法加重強盜、無故侵入他人建築物、竊占及毀損等罪。

基隆地檢署偵查後，認定謝國樑等共12名被告犯罪嫌疑不足，予以不起訴。主富公司認為，基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署發回續查。基檢今年8月間再度不起訴處分。高檢署認為基檢偵查已完備，再議無理由，昨天駁回再議確定。