政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

台大新聞研究所前所長彭文正挑戰總統蔡英文博士學歷真假，被時任總統府發言人的行政院秘書長張惇涵護駕指造謠，彭自訴張加重誹謗，追加自訴另名府公共事務室主任張文蘭偽造公文書等罪，張惇涵、張文蘭一審獲判無罪。

台北地方法院合議庭判決指出，張惇涵、張文蘭都否認犯行，依卷附證據，張惇涵並非未經查證即發布本案新聞稿，且無證據可認張文蘭參與本案新聞稿的發布。

判決說，彭及訴訟代理人所舉證據及指出證明的方法，無從說服法院形成張惇涵、張文蘭有加重誹謗、公然侮辱、行使公務員登載不實文書犯行有罪心證，因不能證明張惇涵、張文蘭犯罪，自應為被告無罪之判決。

張惇涵曾辯說，總統府回應彭的新聞稿由他撰寫，蔡英文2015年申請補發的證書2019年7月就公諸於世，同年8月29日已拿出來展示，蔡還將學歷證書的照片PO上臉書，不敢面對真相的是彭文正。

由於張表示新聞稿是自己撰寫、未經過蔡英文同意，法官一度勸張「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。

彭文正因「論文門」案另涉誹謗罪起訴，一審未出庭，由台北地院發布通緝。通緝前，彭曾出庭主張，他在台大新研所任教20年、擔任過所長，學經歷網站上都有，沒有封存，也是第一屆檢察官評鑑委員會發言人。

彭說，張惇涵以新聞稿抹黑他，如同指控醫師沒醫德、開錯藥、打錯針，如同指控法官枉法裁判，對專業人士傷害莫此為甚。

法院審理自訴案期間，法官好奇論文真偽，曾詢問張惇涵「提出正本很困難嗎？」，張後來攜帶一套書證庭呈，書證是以牛皮紙袋包裝著的博士證書、以及以透明塑膠文具夾護貝住的2份相關證明文件。

不過，法官將3份書證交給彭文正的律師張靜、李震華勘驗，張、李打量證據良久說「類似證書，網路上就可以買得到」。

李震華開庭說，蔡英文的博士證書2015年補發，但牛皮信箴上並沒有收件地址，背面的自黏性貼紙沒有撕過，可見得證據不是從英國寄來台灣，很可能是前總統陳水扁所稱由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」出來的。

張靜開庭說，真正的倫敦大學博士證書有6個表徵，包括證書中央有校徽、有浮水印、有鋼印、為彩色、背面有6碼編號、須有院長與校長雙簽名，但張惇涵提出的沒有雙簽名，難以證明博士證書為真正。