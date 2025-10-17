快訊

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄百萬元替綠能業者施壓饋電容量 檢聲請延押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向東煒建設收賄至少約2百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量。由於羈押期限將屆，台北地檢署對鄭亦麟、東煒建設公司董事長陳健盛及其擔任董事的兒子陳冠滔等3人，向法院聲請延長羈押。

檢調追查，鄭亦麟任職綠能科技產業推動中心前副執行長，涉以家人帳戶當人頭帳戶，收受東煒建設「顧問費」賄賂百萬元，本身有數百萬元不明來源財產，鄭稱是母親所贈與，卻未有贈與課稅證據，得知被裁定羈押禁見時淚灑羈押庭。此案羈押期限將屆滿，北檢檢察官本周已針對被告鄭易麟等3人涉犯貪汙治罪條例等案件，向法院聲請延長羈押。

台北地檢署檢察官高文政8月25日指揮調查局台南市調查處22路依貪汙收賄、財產來源不明、洗錢罪搜索，在鄭亦麟的住處未發現其手機，後來在該大樓附近發現一支被棄置的手機，查證是鄭持有，臨時丟出窗外，查扣手機設法還原資料。

據悉，34歲鄭亦麟一度向辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」檢調懷疑還有藏鏡人涉案，甚至利用行政權替鄭撐腰，持續追查是否有其他共犯。

台北地院日前以有勾串之虞、涉犯重罪及有滅證之實，裁定鄭亦麟羈押禁見，被控行賄的東煒建設公司董事長陳健盛及其擔任董事的兒子陳冠滔，一併裁定羈押禁見。

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左二），遭控涉收賄百萬元幫忙喬電，訊後收押。圖／本報資料照片
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左二），遭控涉收賄百萬元幫忙喬電，訊後收押。圖／本報資料照片

