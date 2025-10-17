台中霧峰殺人案…嫌吵砍鄰居致1命危 恐怖男2年前也刺樓上住戶4刀

台中市霧峰區16日下午發生砍人，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持水果刀猛2名7旬老人釀1人命危搶救中；林男前年在桃園也因樓上鄰居吵醒他就衝上樓猛刺4刀犯傷害罪，後賠償經對方撤告。檢方以林有逃亡、反覆實施之虞，依殺人未遂罪嫌聲押，台中地院今上午將開庭審理。

台中地檢指出，林男16日下午1點50分在霧峰區住處前，因噪音問題與鄰居陳姓老婦、施姓老翁（均70歲）爭執，林持水果刀刺殺2人顏面、頸部及胸部， 警方到場將林依現行犯逮捕。

內勤檢察官潘曉琪昨漏夜複訊後，認為林涉犯傷害、殺人未遂等罪嫌重大，殺人未遂是最輕5年以上重罪，有逃亡之虞。

檢方也發現，林男2023年間也曾拿水果刀刺傷鄰居等人被法院判刑，可見他有反覆實施之虞，已將林男向法院聲請羈押，台中地院預計今上午開庭審理；被害的施翁仍在搶救，陳婦已經出院。

經查，林男2023年12月17日在桃園市龜山區2樓住處，不滿3樓陳姓鄰居等人將他吵醒，清晨5點多持水果刀衝上樓拍打鄰居門，陳上前開門慘遭林持水果刀朝他臉、頭部猛刺4下，當場鮮血直流。

陳男遭刺浴血抵抗，徒手握住林男的凶刀並呼喊友人上前幫忙，眾人合力壓制、警方到場將林逮捕，陳也送醫治療；檢方訊時，林坦承遭鄰居吵醒才憤而持凶刀上門、揮砍，遭砍的林男、同屋友人也指證歷歷，偵結依傷害罪嫌起訴他。