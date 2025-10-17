快訊

酒駕被吊照仍再犯！新竹男酒駕撞死行人逃逸 重判6年半

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

曾因酒駕遭判刑、駕照被註銷的男子陳繹璋，仍不知悔改，3年後再度犯行，去年11月，他酒後再度開車上路，不僅撞死行人，還肇事逃逸。警方在案發8小時後將他逮捕，酒測值仍高達每公升1毫克，超出法定標準4倍。新竹地方法院審理後，依酒駕致死與肇事逃逸罪，重判處陳男有期徒刑6年6月，可上訴。

判決書指出，陳男的駕駛執照業經註銷，且前因吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上酒駕公共危險案件，經新竹地院判處有期徒刑6月確定，並於2021年8月底易科罰金執行完畢。

去年11月9日晚上8時許，陳男在新竹縣新豐鄉友人住處飲酒後，隔天凌晨4時行經竹北市，曾姓行人遭陳男撞擊倒地，頭胸部鈍力損傷，全身多處骨折送醫不治。當下陳男未下車查看或為必要之救護，也沒有報警就駕車逃逸。當天中午12時46分許，警方逮捕陳男施以酒精濃度測試，每公升1.00毫克。

法官審酌陳男無視酒後不得駕車禁令，酒精濃度達每公升1.00毫克，仍貿然酒後駕車上路，嚴重危及道路交通安全，缺乏尊重其他用路人生命財產安全觀念，且因飲酒後注意力、反應力、操控力均降低，及疏未注意車前狀況，引發交通事故致被害人死亡，又於駕車發生交通事故致人於死後，未為必要之救護，亦未報警，罔顧受傷者生命。

惟念陳男坦承犯行，堪認頗有悔意，雖與被害人家屬達成和解，然尚未依約給付全部款項，最後依酒測每公升0.25毫克以上酒駕致人於死罪，處有期徒刑5年6月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑6年6月，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

