快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

前檢察官吳傑人因性侵女證人犯貪汙罪入獄，出監轉任律師又遭法務部廢止律師資格，他又涉嫌受委任替民眾打官司，被依律師法、詐欺遭起訴；法院昨開庭時，吳稱名下還有3套房產，若要騙人應脫產使用人頭帳戶，1名女害人當庭痛罵他「知法玩法」、「騙了好多人。」

吳傑人（61歲）台大法律系畢業，司法官訓練所28期結業，他2006年偵辦妨害風化案，傳訊從事援交的女證人，因覬覦女子姿色，致電約對方到檢察署見面，事後以討論案情、吃飯為由，帶到溫泉旅館共浴並性交；吳2012年被依貪汙罪判7年6月確定，法務部2021年11月18日廢止其律師證書。

台中地檢查出，吳男明知自己已無律師資格，仍於2021年至2024年間，佯稱自身為律師、有律師團隊，致使董姓民眾等人被騙，花了數萬元委任吳辦理民、刑事訴訟業務，吳也為董等9人非法辦理訴訟業務。

檢方2024年9月25日搜索、通知吳及證人到案，複訊後以吳涉犯詐欺、律師法嫌疑重大，有串證、反覆實施之虞，將他聲請羈押禁見，台中地院裁定20萬元交保，經檢方抗告成功，中院10月21日重裁吳收押禁見，今年1月16日再50萬元交保；檢方依違反律師法、詐欺罪嫌起訴他，向法院求重刑。

台中地院昨開庭，吳否認犯罪，表示自己名下有3套房地產，若他想詐騙應先脫產後再以人頭帳戶行騙，但房產都仍在他名下，顯無詐欺意圖。

吳表示，他提到有「律師團隊」一事，因我國現行法律沒禁止非律師、律師等人共同組成團隊，該團隊有行政、業務人員，這些人未必都有律師資格，他對當事人稱有律師團隊，並沒有騙人的意思，另自己前為律師後遭廢止資格，別人繼續稱呼他律師，也沒違反經驗法則，主張無罪。

法官曹宜琳整理本案爭執、不爭執事項時，有1名女被害人到庭，她當庭控訴吳很可惡、害了很多人，當庭大吼吳犯意明確，又疑因對審判程序理解有限，當庭質疑法官、檢察官說「你們是在替他（吳）脫罪嗎？」

曹法官耐心向女子解釋，表示法院要定1個人罪，需經過縝密程序，有無成罪法院會公正判斷，但女子情緒仍激動，她數度打斷法官，提高聲量說「虧他（吳）當過檢察官、律師多年，知法玩法」，並稱「事證這麼明確，為何還要耗費他們被害人時間一直來開庭。」

曹也詢問女子有無調解意願，但她激動不已，包括公訴檢察官、被告辯護人等都加入勸說、解釋，法庭上你一言、我一語爭論不休，最終法官諭知退庭。

前檢察官吳傑人。圖／聯合報系資料照片
前檢察官吳傑人。圖／聯合報系資料照片

律師 司法官 團隊

延伸閱讀

全台瘋搶翻轉布丁...王美惠助理跑了7家 立委笑：問政也要這麼拚

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

創世界紀錄！上海復旦大學研發太陽能電池轉換效率

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

相關新聞

獨／前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

前檢察官吳傑人因性侵女證人犯貪汙罪入獄，出監轉任律師又遭法務部廢止律師資格，他又涉嫌受委任替民眾打官司，被依律師法、詐...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

審5年！張惇涵護駕蔡英文「論文門」 彭文正自訴誹謗判無罪

台大新聞研究所前所長彭文正挑戰總統蔡英文博士學歷真假，被時任總統府發言人的行政院秘書長張惇涵護駕指造謠，彭自訴張加重誹謗...

酒駕被吊照仍再犯！新竹男酒駕撞死行人逃逸 重判6年半

曾因酒駕遭判刑、駕照被註銷的男子陳繹璋，仍不知悔改，3年後再度犯行，去年11月，他酒後再度開車上路，不僅撞死行人，還肇事...

員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐

基隆市警大武崙派出所楊姓、王姓員警今年4月到一處汽車旅館，查獲葉姓通緝犯夥同黃姓女友投宿，員警逮捕葉男帶回所，黃女則是自...

二林中科遭濫倒 11人被求重刑

去年山陀兒颱風過境後，彰化檢警查獲清運車隊與廢棄物處理業者合謀，將上百噸營建廢棄物非法傾倒在二林中科園區用地，現場遭開挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。