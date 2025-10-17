獨／前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

前檢察官吳傑人因性侵女證人犯貪汙罪入獄，出監轉任律師又遭法務部廢止律師資格，他又涉嫌受委任替民眾打官司，被依律師法、詐欺遭起訴；法院昨開庭時，吳稱名下還有3套房產，若要騙人應脫產使用人頭帳戶，1名女害人當庭痛罵他「知法玩法」、「騙了好多人。」

吳傑人（61歲）台大法律系畢業，司法官訓練所28期結業，他2006年偵辦妨害風化案，傳訊從事援交的女證人，因覬覦女子姿色，致電約對方到檢察署見面，事後以討論案情、吃飯為由，帶到溫泉旅館共浴並性交；吳2012年被依貪汙罪判7年6月確定，法務部2021年11月18日廢止其律師證書。

台中地檢查出，吳男明知自己已無律師資格，仍於2021年至2024年間，佯稱自身為律師、有律師團隊，致使董姓民眾等人被騙，花了數萬元委任吳辦理民、刑事訴訟業務，吳也為董等9人非法辦理訴訟業務。

檢方2024年9月25日搜索、通知吳及證人到案，複訊後以吳涉犯詐欺、律師法嫌疑重大，有串證、反覆實施之虞，將他聲請羈押禁見，台中地院裁定20萬元交保，經檢方抗告成功，中院10月21日重裁吳收押禁見，今年1月16日再50萬元交保；檢方依違反律師法、詐欺罪嫌起訴他，向法院求重刑。

台中地院昨開庭，吳否認犯罪，表示自己名下有3套房地產，若他想詐騙應先脫產後再以人頭帳戶行騙，但房產都仍在他名下，顯無詐欺意圖。

吳表示，他提到有「律師團隊」一事，因我國現行法律沒禁止非律師、律師等人共同組成團隊，該團隊有行政、業務人員，這些人未必都有律師資格，他對當事人稱有律師團隊，並沒有騙人的意思，另自己前為律師後遭廢止資格，別人繼續稱呼他律師，也沒違反經驗法則，主張無罪。

法官曹宜琳整理本案爭執、不爭執事項時，有1名女被害人到庭，她當庭控訴吳很可惡、害了很多人，當庭大吼吳犯意明確，又疑因對審判程序理解有限，當庭質疑法官、檢察官說「你們是在替他（吳）脫罪嗎？」

曹法官耐心向女子解釋，表示法院要定1個人罪，需經過縝密程序，有無成罪法院會公正判斷，但女子情緒仍激動，她數度打斷法官，提高聲量說「虧他（吳）當過檢察官、律師多年，知法玩法」，並稱「事證這麼明確，為何還要耗費他們被害人時間一直來開庭。」