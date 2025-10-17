聽新聞
0:00 / 0:00
員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐
基隆市警大武崙派出所楊姓、王姓員警今年4月到一處汽車旅館，查獲葉姓通緝犯夥同黃姓女友投宿，員警逮捕葉男帶回所，黃女則是自行開車隨同前往派出所前。豈料，員警疏忽未上戒具，葉男趁機衝出大門跳上女友車逃逸得逞。法官分別判葉男、黃女各3月、2月徒刑；2警過失致人犯脫逃罪則獲緩起訴處分。
基隆地院判決書指出，葉男為通緝犯，與黃姓女友投宿基隆蔚藍海岸汽車旅館，市警第四局局大武崙派出所楊、王姓員警今年4月21日凌晨1時13分，到旅館查獲葉男並依法逮捕，黃女開車隨同前往大武崙派出所。
判決書說，葉男被帶回所時，楊男、王男未對他施用戒具，他在同日凌晨2時3分，趁兩警疏於注意時起意逃跑，他看到黃女開的車就停在派所所外，迅速衝出大門，攀附在車輛駕駛座的門，並吆喝駕駛座上的黃珮禎猛踩油門，黃女在2時6分開車載葉男脫逃得逞，員警追出來不及。
楊姓、王姓員警依法逮捕葉姓通緝犯，因未上戒具的疏失導致通緝犯逃走，但隨後警方全面緊追不久即將葉男、黃女全部逮回。警方事後仍依公務員過失致人犯脫逃罪將兩警送辦，獲檢方緩起訴處分。
法官審理指出，葉男因遭通緝為警逮捕，趁隙脫逃，黃女明知葉男已被逮捕，利用交通工具幫忙脫逃，無視國家公權力，法治觀念欠缺。將葉男、黃女分別依脫逃罪、便利人犯脫逃罪判有期徒刑3、2月，可易科罰金。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言