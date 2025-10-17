快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

聽新聞
0:00 / 0:00

員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警大武崙派出所楊姓、王姓員警今年4月到一處汽車旅館，查獲葉姓通緝犯夥同黃姓女友投宿，員警逮捕葉男帶回所，黃女則是自行開車隨同前往派出所前。豈料，員警疏忽未上戒具，葉男趁機衝出大門跳上女友車逃逸得逞。法官分別判葉男、黃女各3月、2月徒刑；2警過失致人犯脫逃罪則獲緩起訴處分。

基隆地院判決書指出，葉男為通緝犯，與黃姓女友投宿基隆蔚藍海岸汽車旅館，市警第四局局大武崙派出所楊、王姓員警今年4月21日凌晨1時13分，到旅館查獲葉男並依法逮捕，黃女開車隨同前往大武崙派出所。

判決書說，葉男被帶回所時，楊男、王男未對他施用戒具，他在同日凌晨2時3分，趁兩警疏於注意時起意逃跑，他看到黃女開的車就停在派所所外，迅速衝出大門，攀附在車輛駕駛座的門，並吆喝駕駛座上的黃珮禎猛踩油門，黃女在2時6分開車載葉男脫逃得逞，員警追出來不及。

楊姓、王姓員警依法逮捕葉姓通緝犯，因未上戒具的疏失導致通緝犯逃走，但隨後警方全面緊追不久即將葉男、黃女全部逮回。警方事後仍依公務員過失致人犯脫逃罪將兩警送辦，獲檢方緩起訴處分。

法官審理指出，葉男因遭通緝為警逮捕，趁隙脫逃，黃女明知葉男已被逮捕，利用交通工具幫忙脫逃，無視國家公權力，法治觀念欠缺。將葉男、黃女分別依脫逃罪、便利人犯脫逃罪判有期徒刑3、2月，可易科罰金。全案可上訴。

基隆警爆疏失沒上銬，葉姓通緝犯因此趁警不注意時衝出大門，跳上女友車脫逃成功，法官判決出爐。記者游明煌／攝影
基隆警爆疏失沒上銬，葉姓通緝犯因此趁警不注意時衝出大門，跳上女友車脫逃成功，法官判決出爐。記者游明煌／攝影

通緝 女友

延伸閱讀

新光人壽動土前大門緊閉 魏寶生、林維俊已抵現場

臨時工不滿女友分手…拿美工刀脅迫性侵拍性愛片 判關7年3月定讞

影／通緝犯攜嫩妻幼女北上桃園藏匿拒捕 逆向衝撞警車遭開槍制伏

遭指是中國通緝犯 台出版人入境德國被扣海關4小時

相關新聞

曾控邱臣遠涉嫌性騷 女助理發公開聲明：指控內容實屬誤會已和解

新竹市代理市長邱臣遠在2023年Me too運動中，遭前民眾黨立委女助理指控邱擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐

基隆市警大武崙派出所楊姓、王姓員警今年4月到一處汽車旅館，查獲葉姓通緝犯夥同黃姓女友投宿，員警逮捕葉男帶回所，黃女則是自...

二林中科遭濫倒 11人被求重刑

去年山陀兒颱風過境後，彰化檢警查獲清運車隊與廢棄物處理業者合謀，將上百噸營建廢棄物非法傾倒在二林中科園區用地，現場遭開挖...

收陸資參選 民眾黨前黨工馬治薇判2年8月

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，涉與受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以...

傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

民眾黨主席黃國昌今天在立法院內政委員會質詢，表示刑事局一名李姓駐外警官遭職場霸凌，開會及聯繫群組遭羞辱及工作刁難，向警政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。