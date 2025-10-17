聽新聞
收陸資參選 民眾黨前黨工馬治薇判2年8月

聯合報／ 記者王宏舜張曼蘋／台北報導

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，涉與受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以我國政府組織人員資料、政治輿情等情報，換取對方及其所屬境外敵對勢力的資助。台灣高等法院昨依反滲透法判馬治薇二年八月徒刑，沒收不法所得。

民進黨昨天表示，馬治薇收受中資遭判刑，而民眾黨主席黃國昌曾替馬治薇拍推薦影片。民眾黨發言人張彤反駁，黨從未提名馬治薇參選，民進黨抹黑不成，又來抹紅，實在可悲。

桃園地檢署起訴指出，馬治薇二○二三年四月至十一月止，接受「冰姐」、「阿浩」所屬基金會提供往來大陸機票、食宿，並陸續提供某科技廠設備圖紙、調查局及國家安全局人員資訊給兩人，換取對岸資助她參與第十一屆立委桃園市第一選區競選活動。桃園地院僅認馬女傳送載有各部會、黨團聯絡人資料名冊，將個資外洩至對岸，依個資法判她八月徒刑，沒收美金及泰達幣。

馬和桃檢皆上訴，她的律師主張中華民國還沒修法前，不應將大陸視為「境外敵對勢力」。辯稱無從證明冰姐、阿浩是境外敵對勢力滲透來源，且他們提供的資金是供「個人日常生活所需」。

高院不信，認定她犯反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」、個人資料保護法「非公務機關非法蒐集及利用個人資料罪」，從重以前者論處。

高院認為馬治薇受中共滲透成為在地協力者，如當選將握制訂、修正法律的公器，並掌握質詢行政首長權力，若仍依中共指示行事以換取金錢資助，恐不當使用立委職權而破壞自由民主憲政。

