聽新聞
0:00 / 0:00

曾控邱臣遠涉嫌性騷 女助理發公開聲明：指控內容實屬誤會已和解

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市代理市長邱臣遠在2023年Me too運動中，遭前民眾黨立委女助理指控邱擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該案經完整的法律程序與雙方溝通，該女已於今年10月14日正式與他達成和解，該女今天並在臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文，且刊登啟事以回復邱的名譽。

邱臣遠說，名譽對每個人而言都極為重要。對他來說，家庭與清白的名譽更是人生中最珍視的事。這兩年來，因遭受不實的性騷擾指控，他與家人承受了極大的壓力與誤解。面對政治攻擊及輿論風波，他選擇相信司法、相信真相。

他說，面對傷害，他選擇原諒，因為他相信理性與寬容能化解傷痛，也能讓社會更加團結。對他而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。

邱臣遠說，他希望所有關心這件事的朋友，能與他一同放下過去，把焦點重新放回我們共同關心的新竹市。未來，他會以更加謙卑與專注的心，繼續推動市政、建設城市，讓新竹市成為更溫暖、更進步的幸福家園。

指控邱臣遠性騷的該女子今天在臉書發文，文中指出，該女子於2023年6月17日及同年6月19日在個人臉書刊載有關對於邱臣遠的指控，造成邱臣遠名譽受損，經雙方溝通，同意指控內容實屬誤會，並今年10月14日達成和解，由她於今年10月17日前刪除上開臉書貼文，並在臉書網頁連續刊載本聲明啟事至2027年12 月31日止，以回復邱臣遠的名譽。

民眾黨前立委女助理指控邱臣遠擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該女已與他和解，該女今天並在臉書公開聲明且刊登啟事以回復他的名譽。圖／取自臉書
民眾黨前立委女助理指控邱臣遠擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該女已與他和解，該女今天並在臉書公開聲明且刊登啟事以回復他的名譽。圖／取自臉書
新竹市代理市長邱臣遠。記者王駿杰／翻攝自邱臣遠臉書
新竹市代理市長邱臣遠。記者王駿杰／翻攝自邱臣遠臉書

邱臣遠 性騷擾

延伸閱讀

中華電信科長酒後性騷吻部屬 議員林珍羽要求勞動局速開罰

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

竹市國慶升旗湧千人 邱臣遠數政績提「幸福真永遠」願景

相關新聞

曾控邱臣遠涉嫌性騷 女助理發公開聲明：指控內容實屬誤會已和解

新竹市代理市長邱臣遠在2023年Me too運動中，遭前民眾黨立委女助理指控邱擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

批沈伯洋收境外資金4800億元挨告 傅崐萁沒請律師反找「他」打官司

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈...

二林中科遭濫倒 11人被求重刑

去年山陀兒颱風過境後，彰化檢警查獲清運車隊與廢棄物處理業者合謀，將上百噸營建廢棄物非法傾倒在二林中科園區用地，現場遭開挖...

收陸資參選 民眾黨前黨工馬治薇判2年8月

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，涉與受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以...

傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

民眾黨主席黃國昌今天在立法院內政委員會質詢，表示刑事局一名李姓駐外警官遭職場霸凌，開會及聯繫群組遭羞辱及工作刁難，向警政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。