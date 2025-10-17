聽新聞
二林中科遭濫倒 11人被求重刑

聯合報／ 記者林宛諭胡蓬生／連線報導

去年山陀兒颱風過境後，彰化檢警查獲清運車隊與廢棄物處理業者合謀，將上百噸營建廢棄物非法傾倒在二林中科園區用地，現場遭開挖上百立方公尺，回填碎磁磚、廢金屬與廢木材等；彰檢依違反廢清法起訴11人。苗栗檢方則查獲三義多筆山坡地，遭堆放1.3萬噸廢樹枝、樹葉等，現場宛如大型垃圾山。苗檢偵結後起訴張姓男子等12人。

全台廢棄物亂竄，彰化二林警方去年10月颱風過後，查獲清運車隊在二林中科用地傾倒營建廢棄物，現場遭開挖大坑洞，填滿大量碎磚、玻璃、塑膠片、廢木料等，檢警環評台擴大追查。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，清運車隊主嫌江男等未有合法清除處理許可文件，載運未經篩分混合物回填，經溯源查出，營建混合物分類處理場「江浚公司」吳姓負責人、許姓經理夥同龔男所掌控的栢鼎公司，偽造2公司「購買土石方」再利用買賣契約書、「北市土資場餘土運送處理證明文件」，掩飾非法棄置廢棄物。

檢方查出，2公司自2021年起就非法清運事業廢棄物，全案偵結起訴江男、吳男、許男、龔男等11人，向法院求處重刑。

苗栗檢方指出，張姓地主提供苗栗三義八櫃段多筆山坡地，以每車2500元至4000元不等，讓賴姓男子等人非法棄置廢樹枝、樹葉，傾倒多達663車次，總量超過了1.3萬噸，現場宛如大型垃圾山，地方擔心一旦起火，恐釀火燒山；檢方偵結依廢清法、水土保持法起訴張男等12人，從重求刑5年不等刑期。

中科 彰化 廢棄物 檢察官

