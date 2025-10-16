傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

民眾黨主席黃國昌今天在立法院內政委員會質詢，表示刑事局一名李姓駐外警官遭職場霸凌，開會及聯繫群組遭羞辱及工作刁難，向警政署申訴後，警政署交給刑事局內部調查，刑事局一周就完成調查，沒有給申訴人說明，被申訴人還知道申訴內容，更接觸相關證人。

刑事局晚間表示，處理前駐澳聯絡官指控遭霸凌案，一切依照程序處理，絕無隱匿不公情事。

刑事局表示，今年1月中旬接獲同仁申訴單位主管等人，對其案件處理表示不認同，主張涉及職場霸凌等情。

刑事局依去年12月10日修正「警察機關職場霸凌防治及處理作業要點」受理，由督察單位將調查結果陳請首長核定，刑事局安全及衛生防護小組確認後，今年2月5日在行政院人事行政總處職場霸凌案件通報平台登錄在案（案號：11402050006），並在今年2月14日函復申訴人，相關程序均符合規定，絕無隱匿不公情事。

刑事局說，涉及霸凌案件均需提外部專家或學者所組成的評議小組審議，則是在今年4月間才增修。