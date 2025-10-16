非法棄置廢枝葉逾1.3萬噸成「垃圾山」 涉案12人遭苗栗檢方求處重刑

張姓男子3年多前提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受2500元至4000元不等代價，讓賴姓男子等人非法棄置多達663車次的廢樹枝、樹葉等廢棄物，數量估算超過1.3萬噸，有如一座大型垃圾山， 苗栗地檢署10月初偵查終結，將涉案的張姓男子等12人提起公訴，並從重求刑5年不等刑期。

苗栗檢方指出，檢察官石東超指揮法務部調查局彰化縣調查站、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、苗栗縣警局苗栗分局，與環境部環境管理署中區環境管理中心合作，偵辦苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地遭棄置廢樹枝、樹葉等一般事業廢棄物案件，全案10月3日偵查終結。

檢方以違反廢棄物清理法、水土保持法等罪嫌，對張姓被告等12人提起公訴，除對犯罪情節重大者分別具體求處有期徒刑5年不等之刑期外，並向法院聲請宣告沒收張姓被告不法所得204萬6000元，另對彭姓被告等24人緩起訴處分。

檢方指出，張姓被告等人自111年8月間起，提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受2,500元至4,000元不等之代價，容任賴姓被告等人棄置共663車次的廢樹枝、樹葉等廢棄物，以每車載重20公噸計算 ，有高達1萬3260公噸的一般事業廢棄物遭非法棄置，經檢方率同檢警環調辦案團隊全力溯源偵辦而查獲，及時遏止危害擴大。