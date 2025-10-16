增加犯罪偵查困難…律師涉洩密詐騙集團主嫌助串供 新北檢起訴
新北檢調查，張女擔任詐團成員朱男辯護人，涉將與朱男律見內容洩露給逃往中國主嫌，讓他得以串供，獲10萬元律師費；檢方依涉刑法洩密罪起訴張女，求處7月以上徒刑。
新北地檢署13日發布偵結公告，根據起訴書，詐騙集團主嫌陳男透過顧問找上律師張女擔任詐騙集團成員朱男的選任辯護人；今年3月張女前往土城看守所與朱男律見時，得知朱男偵訊時供述及是否有供出陳男等消息。
事後張女在事務所內把檢察官還在偵查中的內容，以通訊軟體Telegram通話告知已逃至中國的陳男，讓陳男能事先掌握檢方偵查方向，還能事先勾串共犯及證人，增加檢調查緝難度，事後詐騙集團給付張女10萬元律師費。
警方今年6月至張女位於台北市的工作地點搜索，查扣手機、筆電、存摺等，並將張女拘提到案；張女在偵查中坦承犯行，檢方依涉犯刑法132條非公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌，提起公訴。
檢方指出，張女身為執業律師，明知辯護人不得洩漏消息給職務範圍以外的人，且也知道陳男為詐騙集團高層，還透露相關案情內容給陳男，違反法令與職業倫理，甚至增加犯罪偵查困難，建請法院量處張女7月以上有期徒刑。
