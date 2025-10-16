台北車站濺血案…他替女友人出氣 持刀劃傷對方手指傷害罪起訴
台北車站上月發生砍人事件，楊姓男子陪同陳姓女子到台北車站見她的林姓男友，為替陳女出氣涉拿刀攻擊林男，劃傷林手指濺血，遭依殺人未遂罪羈押獲准。台北地檢署今偵結，認定楊男僅構成傷害罪，依法起訴，陳女未教唆犯罪獲不起訴處分。
全案源於，今年9月1日上午10時許，台北車站發生一起2男1女爭吵糾紛，楊男持刀劃傷林男手指，現場血跡噴濺，在旅客眾多的交通樞紐台北車案作案引發輿論關注，造成恐慌，楊男落網後遭檢方聲押獲准。
檢方調查，陳女向楊男訴苦自己與林姓男友的感情問題，且陳女約好和林男在北車見面，楊男陪同到場，認為林男面對感情問題不知悔改，氣憤下拿出隨身刀刃攻擊林男，林男伸手阻擋，手指遭刀刃劃傷流血。
檢方認定，雖楊男持刀攻擊林男，因殺人未遂罪遭羈押禁見獲准，但認定主觀上無殺人故意，且林男傷勢無大礙，依傷害罪嫌起訴；陳女訴苦、約男友到北車等行為，也無證據證明與楊男為傷害罪共犯，陳女涉案部分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言