快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

台北車站濺血案…他替女友人出氣 持刀劃傷對方手指傷害罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北車站上月發生砍人事件，楊姓男子陪同陳姓女子到台北車站見她的林姓男友，為替陳女出氣涉拿刀攻擊林男，劃傷林手指濺血，遭依殺人未遂罪羈押獲准。台北地檢署今偵結，認定楊男僅構成傷害罪，依法起訴，陳女未教唆犯罪獲不起訴處分。

全案源於，今年9月1日上午10時許，台北車站發生一起2男1女爭吵糾紛，楊男持刀劃傷林男手指，現場血跡噴濺，在旅客眾多的交通樞紐台北車案作案引發輿論關注，造成恐慌，楊男落網後遭檢方聲押獲准。

檢方調查，陳女向楊男訴苦自己與林姓男友的感情問題，且陳女約好和林男在北車見面，楊男陪同到場，認為林男面對感情問題不知悔改，氣憤下拿出隨身刀刃攻擊林男，林男伸手阻擋，手指遭刀刃劃傷流血。

檢方認定，雖楊男持刀攻擊林男，因殺人未遂罪遭羈押禁見獲准，但認定主觀上無殺人故意，且林男傷勢無大礙，依傷害罪嫌起訴；陳女訴苦、約男友到北車等行為，也無證據證明與楊男為傷害罪共犯，陳女涉案部分不起訴。

楊姓男子涉持刀砍傷林男，遭依殺人未遂罪聲押獲准，檢方偵結依傷害罪嫌起訴。記者翁至成／翻攝
楊姓男子涉持刀砍傷林男，遭依殺人未遂罪聲押獲准，檢方偵結依傷害罪嫌起訴。記者翁至成／翻攝

殺人未遂 台北車站 傷害罪

延伸閱讀

臨時工不滿女友分手…拿美工刀脅迫性侵拍性愛片 判關7年3月定讞

女友離家出走5次逼出金鐘！　黃大煒興奮到模糊：太Shock

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

男與女友吵架 持美工刀、磚頭攻擊女友母、鄰居

相關新聞

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

NONO遭控性侵害6女二審出庭 「仍拚無罪？」一語不發

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

增加犯罪偵查困難…律師涉洩密詐騙集團主嫌助串供 新北檢起訴

新北檢調查，張女擔任詐團成員朱男辯護人，涉將與朱男律見內容洩露給逃往中國主嫌，讓他得以串供，獲10萬元律師費；檢方依涉刑...

非法棄置廢枝葉逾1.3萬噸成「垃圾山」 涉案12人遭苗栗檢方求處重刑

張姓男子3年多前提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受2500元至4000元不等代價，讓賴姓男子等人非法棄置多達6...

台北車站濺血案…他替女友人出氣 持刀劃傷對方手指傷害罪起訴

台北車站上月發生砍人事件，楊姓男子陪同陳姓女子到台北車站見她的林姓男友，為替陳女出氣涉拿刀攻擊林男，劃傷林手指濺血，遭依...

13年前縱火燒死5條命 彭建源加入聲請再審行列：我不是故意的

男子彭建源2012年縱火燒死5人，一審至更一審皆處死刑，他曾嗆「如果可以出去，下次我會做一件更可惡的事…依我的個性，我還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。