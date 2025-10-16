台北車站濺血案…他替女友人出氣 持刀劃傷對方手指傷害罪起訴

台北車站上月發生砍人事件，楊姓男子陪同陳姓女子到台北車站見她的林姓男友，為替陳女出氣涉拿刀攻擊林男，劃傷林手指濺血，遭依殺人未遂罪羈押獲准。台北地檢署今偵結，認定楊男僅構成傷害罪，依法起訴，陳女未教唆犯罪獲不起訴處分。

全案源於，今年9月1日上午10時許，台北車站發生一起2男1女爭吵糾紛，楊男持刀劃傷林男手指，現場血跡噴濺，在旅客眾多的交通樞紐台北車案作案引發輿論關注，造成恐慌，楊男落網後遭檢方聲押獲准。

檢方調查，陳女向楊男訴苦自己與林姓男友的感情問題，且陳女約好和林男在北車見面，楊男陪同到場，認為林男面對感情問題不知悔改，氣憤下拿出隨身刀刃攻擊林男，林男伸手阻擋，手指遭刀刃劃傷流血。